Anteprima UEFA Women's EURO 2022: cosa guardare lunedì

Nella fase a gironi di UEFA Women's EURO 2022 sono stati segnati più gol che in qualsiasi altra edizione e sono stati battuti diversi record di affluenza. Le emozioni proseguiranno fino a lunedì, quando si giocheranno le ultime partite del Gruppo D e si saprà chi tra Belgio, Italia e Islanda andrà ai quarti insieme alla Francia.

UEFA.com passa in rassegna le partite di lunedì sera.

Le due gare della Francia a Rotherham si sono concluse con le vittorie per 5-1 contro l'Italia e 2-1 contro il Belgio, che sono valse il primo posto matematico. Le transalpine torneranno al New York Stadium sabato per affrontare la seconda classificata nel Gruppo C. La partita contro l'Islanda sarà comunque importante per Corinne Diacre, che rimescolerà l'attacco in assenza di Marie-Antoinette Katoto. Ai quarti, le Bleues sperano di interrompere una lunga serie di eliminazioni allo stesso turno in questo e altri tornei.

L'Islanda vuole solo raggiungere la Francia ai quarti di finale e ne sarebbe certa con una vittoria; in caso contrario, deve fare affidamento sull'altra partita. Ovviamente, se l'Islanda fosse rimasta in vantaggio contro Belgio e Italia invece di essere raggiunta sull'1-1, avrebbe passato il turno prima di affrontare una nazione che l'ha battuta nella fase a gironi del 2009 e 2017. Detto questo, la squadra può essere ottimista perché finora ha giocato bene; a meno che il caldo non sia un fattore, la partita dovrebbe essere molto offensiva.

Statistica: l'Islanda potrebbe diventare la prima squadra a pareggiare tutte e tre le partite del girone a Women's EURO e, eventualmente, la prima a uscire alla fase a gironi senza sconfitte. Prima dell'introduzione della fase a gironi, la Danimarca è rimasta tecnicamente imbattuta nella fase finale a eliminazione diretta del 1991, perdendo contro la Norvegia ai rigori in semifinale e battendo l'Italia nella finale per il terzo posto.

Sia Italia che Belgio sono state battute dalla Francia a Rotherham e hanno recuperato un gol di svantaggio a Manchester, dove ora si affrontano in uno scontro diretto. Una vittoria e un mancato successo dell'Islanda contro la Francia regalerebbe la qualificazione a una o all'altra squadra. Se l'Islanda dovesse perdere, il Belgio (che sentirà la mancanza della squalificata Amber Tysiak) potrebbe anche permettersi un pareggio.

Brutti primi tempi e bei secondi tempi: così si potrebbe riassumere il cammino finora percorso dall'Italia in Inghilterra. I cinque gol subiti dalla Francia prima dell'intervallo non hanno impedito alle azzurre di riorganizzarsi, il che suggerisce una buona tenuta mentale. Questo, però, vale anche per il Belgio, che ha resistito al fuoco di fila in avvio dell'Islanda e a quello della Francia, strappando un punto nella prima partita e negando quasi la vittoria alle Bleues. In entrambe le gare, il portiere Nicky Evrard ha anche parato un rigore.

Statistica: l'unica edizione in cui l'Italia non è riuscita ad arrivare ai quarti è stata quella del 2017; stessa sorte per il Belgio, che ha esordito alla fase finale cinque anni fa e non è mai approdato ai quarti.

