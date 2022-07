Anteprima Svezia - Portogallo, Women's EURO: dove guardarla, orario e probabili formazioni

La Svezia affronta il Portogallo al Leigh Sports Village nel Gruppo C di UEFA Women's EURO 2022 domenica 17 luglio.

Svezia - Portogallo in breve Quando: domenica 17 luglio, 18:00 CET

Dove: Leigh Sports Village, Wigan & Leigh

Cosa: Gruppo C, Terza giornata

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Svezia - Portogallo in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono UEFA Women's EURO 2022 nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Highlights Women's EURO 2022: Svezia - Svizzera 2-1

Gli unici confronti ufficiali tra le due squadre offrono poche speranze al Portogallo, battuto 4-1 in casa e 5-1 in trasferta nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA femminile 2007. Tuttavia, l'undici di Francisco Neto sa che la vittoria che lo qualificherebbe ai quarti non è fuori portata. Un po' caotico in difesa ma sempre pericoloso in attacco, il Portogallo ha recuperato due gol di svantaggio nelle due gare disputate finora e, mentre alla Svezia può bastare un pareggio, deve dimostrare di poter competere a questi livelli.

Probabili formazioni

Svezia: Lindahl; Glas, Ilestedt, Björn, Eriksson; Seger, Asllani, Angeldahl; Rolfö, Blackstenius, Rytting Kaneryd

Portogallo: Inês Pereira; Catarina Amado, Diana Gomes, Carole Costa, Joana Marchão; Dolores Silva, Tatiana Pinto, Andreia Norton, Diana Silva; Ana Borges, Jéssica Silva

Compagne a Women's EURO 2022: Svezia

Statistiche

Highlights Women's EURO 2022: Paesi Bassi - Portogallo 3-2

Svezia

Ultime sei partite: VPVPVP (dalla più recente)

Ultima partita: Svezia - Svizzera 2-1, 13/07

Women's EURO 2017: quarti di finale (S 2-0 contro Paesi Bassi)

Portogallo

Ultime sei partite: SPPVVV (dalla più recente)

Ultima partita: Paesi Bassi - Portogallo 3-2, 13/07

Women's EURO 2017: quarto posto nel Gruppo D (V1 P0 S2)