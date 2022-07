Paesi Bassi - Portogallo 3-2: le Oranje ringraziano Van de Donk

Con uno splendido gol di Daniëlle van de Donk, i Paesi Bassi vincono la resistenza del Portogallo e centrano la prima vittoria nel Gruppo C.

I momenti chiave 7' Damaris Egurrola porta in vantaggio i Paesi Bassi su calcio d'angolo

16' Stefanie van der Gragt raddoppia di testa sugli sviluppi di un altro corner

38' Carole Costa accorcia su rigore

47' Diana Silva pareggia su cross di Costa

61' I Paesi Bassi tornano in vantaggio con uno stupendo gol di Daniëlle van de Donk

La partita in breve: i Paesi Bassi fanno il bello e il cattivo tempo

Stefanie van der Gragt conclude sotto pressione

Il Portogallo si vede subito annullare un gol di Jésica Silva per fuorigioco, ma mentre sembra a suo agio in attacco è fragile in difesa, soprattutto sui calci piazzati. Su un calcio d'angolo di Sherida Spitse, Damaris Egurrola svetta di testa e apre le marcature, mentre Stefanie van der Gragt raddoppia sugli sviluppi di un altro corner. Nel corso dell'azione, la giocatrice prende anche uno scarpino in faccia mentre si tuffa su un tiro deviato di Lieke Martens.

I Paesi Bassi hanno anche la possibilità di dilagare, ma il Portogallo c'è e alla fine del primo tempo conquista un rigore per il fallo di Dominique Janssen su Diana Silva. Carole Costa si presenta sul dischetto e trafigge Daphne van Domselaar.

Carole Costa e Dolores Silva dopo il gol del 2-1

A inizio ripresa, Van Domselaar si supera per deviare un colpo di testa di Tatiana Pinto sopra la traversa. Pochi secondi dopo, però, il Portogallo pareggia con Diana Silva, che svetta su un cross di Carole Costa dalla destra e insacca. Due minuti più tardi, il gol di Jill Roord sul fronte opposto viene dichiarato in fuorigioco. Il Portogallo sembra avere il vento in poppa, ma a circa mezz'ora dalla fine Daniëlle van de Donk segna magistralmente dal limite dell'area ed entra di diritto tra le contendenti al Gol del torneo.

I Paesi Bassi, privi di Vivianne Miedama e del portiere Sari van Veenendaal, resistono e portano a casa tre punti, ma il Ct Mark Parsons tira certamente un sospiro di sollievo.

La partita minuto per minuto: Paesi Bassi - Portogallo 3-2

Player of the Match: Damaris Egurrola (Paesi Bassi)

Damaris Egurrola con il premio Player of the Match

"La centrocampista è stata notevole nel gioco aereo e ha aumentato la pericolosità della sua squadra sui calci piazzati, spezzando anche le manovre avversarie".

Panel Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Paesi Bassi: Van Domselaar; Wilms, Van der Gragt, Janssen, Olislagers (Casparij 62'); Spitse, Roord, Egurrola (Pelova 69'); Van de Donk, Beerensteyn, Martens (Brugts 83')

Portogallo: Inês Pereira; Catarina Amado, Diana Gomes, Carole Costa, Joana Marchão (Kika Nazareth 65'); Andreia Norton, Dolores Silva (Fátima Pinto 65'), Tatiana Pinto; Ana Borges, Jéssica Silva, Diana Silva