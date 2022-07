Quarti di finale di UEFA Women's EURO 2022: biglietti aggiuntivi in vendita

I biglietti aggiuntivi per i quarti di finale di UEFA Women's EURO 2022 saranno venduti da sabato 16 luglio, con un numero limitato di biglietti disponibili per ogni partita e la priorità per le nazioni qualificate.

I tifosi di ogni nazione qualificata avranno accesso prioritario il giorno dopo l'ultima partita della loro squadra nella fase a gironi. Successivamente verranno messi in vendita al pubblico neutrale tutti i biglietti rimanenti. I tifosi sono invitati a seguire @WEUROTicketing su Twitter o visitare la piattaforma biglietti UEFA Women's EURO 2022 per informazioni sulla disponibilità.

Acquista i biglietti per Women's EURO!

Quarti di finale (20:00 ora locale – 21:00 CET)

Mercoledì 20 luglio – Inghilterra - Seconda Gruppo B – Brighton & Hove

Giovedì 21 luglio – Germania - Seconda Gruppo A – Brentford

Venerdì 22 luglio – Vincente Gruppo C - Seconda Gruppo D – Wigan & Leigh

Sabato 23 luglio – Vincente Gruppo D - Seconda Gruppo C – Rotherham

Per le partite a eliminazione diretta è possibile acquistare un massimo di 10 biglietti a persona.

Le informazioni sui biglietti aggiuntivi per le semifinali a Sheffield e Milton Keynes e la finale a Wembley saranno comunicate a tempo debito.

Per sapere subito quando sono disponibili i biglietti, i tifosi sono invitati a registrare un account sul portale biglietti UEFA.

