Italia, Simonetti: "Diamo tutto e superiamo il turno"

"Reagiremo in maniera positiva, non ho dubbi". Così Flaminia Simonetti dopo la sconfitta con la Francia mette nel mirino l'Islanda. L'Italia vuole reagire subito e cerca due vittorie nelle rimanenti due gare del girone per passare il turno a UEFA Women's EURO 2022.

La reazione

"Posso dire che non ci aspettavamo il risultato contro la Francia. Ci eravamo allenate a lungo, ma non siamo riuscite a portare in campo quello che avevamo preparato. Senza dubbio, reagiremo in maniera positiva: sappiamo quanto sono importanti le prossime due partite. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, superare il turno".

Highlights: Francia - Italia 5-1

Il gruppo

"Direi che l'unità nel gruppo è una delle nostre qualità migliori. Anche nei momenti difficili siamo state capaci di ottenere grandi risultati tute insieme, e questo è ciò che ci dobbiamo portare nelle prossime due partite".

Il ruolo

"Cerco di farmi trovare tra le linee e di giocare con le compagne. Provo a giocare semplice, tra le linee. Mi trovo bene a giocare in questa squadra. Per fare gol dobbiamo essere più ciniche e sfruttare le occasioni".

L'esperienza

"E' un'esperienza molto importante. Questo torneo ti fa capire il livello del calcio europeo, e quanto è diverso dal calcio italiano. Ti fa capire quanto ti devi allenare per reggere il ritmo di alcune partite. Capisci quanto ancora bisogna crescere a certi livelli. Allenarmi con le migliori calciatrici italiane è una grande esperienza per me".

Le emozioni

"E' una sensazione indescrivibile avere i tifosi qui, con tanti che sono venuti da casa per fare il tifo. Ti dà proprio la carica in più. Poi cantare l'inno tutti insieme mi fa venire i brividi".