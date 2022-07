UEFA Women's EURO 2022: anteprima delle partite di venerdì

Il Gruppo A di UEFA Women's EURO 2022 si conclude venerdì, con le padrone di casa dell'Inghilterra - già qualificate come prime del girone - che affronteranno un'Irlanda del Nord matematicamente fuori dal discorso qualificazione. Nell'altra sfida, l'Austria giocherà contro la Norvegia in una sorta di spareggio per il secondo posto.

Ecco una breve guida alle partite di venerdì.

Highlights: Austria 2-0 Irlanda del Nord

Le calciatrici dell'Austria hanno ballato dalla felicità in conferenza stampa al termine del 2-0 di lunedì contro l'Irlanda del Nord dopo aver ben impressionato alla prima giornata contro l'Inghilterra nonostante la sconfitta per 1-0. La festa non è stata rovinata dall'8-0 dell'Inghilterra sulla Norvegia che ha portato l'Austria al secondo posto del Gruppo A per la differenza reti. Di conseguenza basterebbe un pari a Brighton & Hove per eguagliare il traguardo del 2017 quando ha superato il girone all'esordio nella competizione.

Le speranze della Norvegia di evitare la seconda uscita consecutiva alla fase a gironi sembravano buone dopo aver superato l'Irlanda del Nord per 4-1 a Southampton, ma dopo che l'Inghilterra ha inflitto loro la sconfitta più larga di sempre nella competizione, le norvegesi dovranno giocarsi la qualificazione all'ultima giornata proprio nello stadio che quattro giorni prima le ha viste subire otto gol. La stella Ada Hegerberg ha parlato di una "dura realtà" ma già prima del torneo in molti pensavano che la Norvegia si sarebbe dovuta giocare il secondo posto con l'Austria.

La statistica: la Norvegia ha vinto quattro partite su cinque contro l'Austria, con l'altra che è stato un 2-2 nell'ultima partita risalente al 2016 - unica volta che le austriache hanno fatto gol alle norvegesi.

Highlights: Inghilterra - Norvegia 8-0

Con le padrone di casa dell'Inghilterra che hanno già vinto questo girone e si sono assicurate un posto nei quarti di finale a Brighton & Hove la prossima settimana, e con l'Irlanda del Nord matematicamente quarta, la posta in gioco sarà bassa a Southampton. Tuttavia, il tutto esaurito, con i tifosi di entrambe le tifoserie rivali a riempire gli spalti, dovrebbe rendere l'evento un'occasione da ricordare.

Le Leonesse hanno faticato a battere l'Austria davanti a quasi 70.000 tifosi all'Old Trafford, prima della vittoria da record sulla Norvegia che ha sancito il passaggio del turno. Entrambe le squadre hanno battuto nel girone l'Irlanda del Nord che comunque ha mantenuto standard che pochi prevedevano alla vigilia. L'Irlanda del Nord ha perso tutti gli 11 incontri precedenti contro l'Inghilterra, che in queste partite ha segnato 59 gol e ne ha subiti tre.

La statistica: le due squadre si sono incontrate tre volte negli ultimi 18 mesi. L'Inghilterra ha vinto un'amichevole al St George's Park per 6-0 nel febbraio 2021, prima di incrociarsi in due gare di qualificazione alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2023: una tripletta di Beth Mead ha permesso all'Inghilterra di battere l'Irlanda del Nord per 4-0 a Wembley in ottobre, mentre le Leonesse hanno vinto per 5-0 al Windsor Park in aprile.

