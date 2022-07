Italia, carica Giacinti: "Il nostro torneo inizia adesso"

Parole d'ordine: gruppo e reazione. Dopo la sconfitta per 5-1 nel debutto a UEFA Women's EURO 2022 contro la Francia, l'Italia deve reagire subito contro l'Islanda, e dal ritiro delle Azzurre arriva la carica di Valentina Giacinti, che ha parlato ai nostri microfoni.

Liberare la mente

"Dopo quella sconfitta abbiamo avuto un giorno libero, preso un po' di tempo per noi stesse, cercando di pensare positivo e rimanendo fiduciose. Io personalmente ho incontrato la famiglia che mi ha ospitato quando sono stata in America. Sono qui a seguire tutte le nostre partite. Sono stata bene, e abbiamo parlato di qualsiasi cosa, tranne che del calcio. Abbiamo parlato di serie tv, della casa che ho comprato, di un sacco di cose per distrarsi dal calcio".

Reagire

"E' stata una giornata negativa con la Francia, ma dobbiamo anche rendergli il merito, sono tra le favorite per il torneo. Le prossime due gare sono decisive per noi. Dobbiamo guardare oltre: nella nostra testa il nostro torneo inizia adesso, e dobbiamo partire da zero e pensare positivo, lavorando da squadra e portando a casa il risultato. Perdere sarebbe fatale".

Il gruppo

"Essere un gruppo unito è fondamentale; senza è impossibile vincere. Personalmente spero di essere d'esempio per le nuove ragazze del gruppo. Porto la mia determinazione e voglia di lottare. La competizione è importante, vuol dire che c'è qualità".

Le emozioni

"I nostri tifosi sono fondamentali, il loro supporto è necessario. Dobbiamo sapere che ci sono altre persone che credono in noi. Quando sento l'inno mi emoziono, è da brividi, e credo che si l'inno più bello che ci sia".