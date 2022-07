Italia - Islanda, anteprima Women's EURO: dove guardarla, a che ora e probabili formazioni

L'Italia affronterà l'Islanda giovedì 14 luglio al Manchester City Academy Stadium per la seconda giornata del Gruppo D di UEFA Women's EURO 2022.

Italia - Islanda in breve Quando: giovedì 14 luglio, 18:00 CET

Dove: Manchester City Academy Stadium, Manchester

Cosa: seconda giornata Gruppo D

Dove guardare Italia - Islanda in TV

Scopri dove guardare UEFA Women's EURO 2022 in TV o streaming.

Guida alla partita

La Francia ha mantenuto la sua nomea di favorita del Gruppo D travolgendo l'Italia domenica con un netto 5-1. Tuttavia sulla carta le altre tre sono sullo stesso piano e due di loro si affronteranno a Manchester con la consapevolezza che una vittoria rappresenterebbe un grande passo in avanti verso i quarti di finale. L'Islanda ha ben impressionato in questo stadio nella sua gara d'esordio nel torneo ma si è dovuta accontentare di un pareggio con il Belgio, mentre le Azzurre possono rincuorarsi per un buon secondo tempo contro le francesi.

Le possibili combinazioni per il passaggio del turno

Probabili formazioni

Italia: Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Simonetti, Giugliano, Caruso; Bergamaschi, Girelli, Bonansea

In diffida: Lisa Boattin, Sara Gama, Flaminia Simonetti

Islanda: S. Sigurdardóttir; Atladóttir, Viggósdóttir, Arnardóttir, Gísladóttir; Brynjarsdóttir, Gunnarsdóttir, G. Jónsdóttir; Vilhjálmsdóttir, Thorvaldsdóttir, S. Jónsdóttir

L'opinione dei reporter

Vieri Capretta, reporter Italia

Ora o mai più per l'Italia, che ha bisogno di un risultato positivo per mantenere vive le speranze dopo la pesante sconfitta di domenica contro la Francia. L'unità della squadra è uno dei loro maggiori punti di forza, quindi possiamo aspettarci una reazione dalle Azzurre.

Andri Valsson, reporter Islanda

L'Islanda è ancora padrona del proprio destino e martedì ha goduto di un giorno di riposo per ricaricarsi. L'Islanda è da sempre famosa per la sua forza fisica e dedizione, ma contro il Belgio è mancata la qualità dalla trequarti in su. Le islandesi devono riuscire a sfruttare la corsa di Sveindís Jane Jónsdóttir e i cross di Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, entrambe tra le migliori in campo domenica. Sugli spalti ci saranno centinaia di islandesi a fare il tifo, e la loro presenza potrebbe dare una spinta decisiva alla nazionale per questa partita da dentro o fuori.

Stato di forma

Italia

Ultime sei partite dalla più recente: SPVVPV

Ultima: Francia 5-1 Italia, 10/07

Women's EURO 2017: quarta nel Gruppo B (V1 P0 S2)

Islanda

Ultime sei partite dalla più recente: PVVVSV

Ultima: Belgio 1-1 Islanda, 10/07

Women's EURO 2017: quarta nel Gruppo C (V0 P0 S3)

Le parole dal campo

Piemonte: "Crediamo nella qualificazione"

Milena Bertolini, Ct Italia: "Sapevamo che una vittoria o anche un pareggio contro la Francia sarebbe stato difficile. Adesso siamo concentrate sulle prossime due partite. La risposta nel secondo tempo contro la Francia è stata buona. Dobbiamo capire cosa è andato storto, imparare dai nostri errori, lavorare sodo e guardare avanti: le prossime due partite sono fondamentali".

Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, centrocampista Islanda: "Sarà una partita molto difficile. L'Italia è completamente diversa dal Belgio. Giocano in modo veloce, quindi dobbiamo prepararci in modo diverso. L'Italia è un'ottima squadra, tra le migliori nel ranking, quindi dobbiamo prepararci come se dovessimo affrontare una finale".

Glódís Perla Viggósdóttir, difensore Islanda: "Siamo determinate a vincere la prossima partita come lo eravamo nell'ultima. Siamo qui per fare più punti possibili, e ora che ne abbiamo ottenuto uno, ne vogliamo fare altri. L'umore della squadra è buono; ora cerchiamo di mantenere i giusti livelli di entusiasmo e concentrazione".