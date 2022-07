Anteprima UEFA Women's EURO 2022: guida alle partite di lunedì

Le padrone di casa dell'Inghilterra dopo aver vinto alla prima giornata contro l'Austria affronteranno la Norvegia, anch'essa vincitrice, nella seconda giornata del Gruppo A di UEFA Women's EURO 2022. Nell'altra partita, Austria e Irlanda del Nord proveranno a riscattarsi dalle sconfitte della gara d'esordio.

Ecco una breve guida alle partite di lunedì.

Highlights: Inghilterra 1-0 Austria

Entrambe hanno iniziato perdendo, ma se una seconda sconfitta potrebbe significare un'uscita anticipata dal torneo in base all'altro risultato, il bilancio di ciascuna squadra non è certamente del tutto negativo. L'Austria ha tenuto testa alle padrone di casa per lunghi tratti davanti a quasi 70.000 tifosi all'Old Trafford e ha sfiorato il pareggio sul finale, rispettando la sua fama di squadra difficile da battere, come dimostrato nella fase finale del 2017, quando ha vinto un girone difficile e ha raggiunto la semifinale al suo esordio nella competizione.

Esordiente del torneo, l'Irlanda del Nord è andata sotto di tre gol nel primo tempo contro la Norvegia ma nella ripresa ha 'pareggiato' 1-1 grazie alla storica rete di testa di Julie Nelson, anche se poi ha dovuto rinunciare all'attaccante Simone Magill per un infortunio al ginocchio. Sebbene non possano contare sui numeri dell'Inghilterra all'Old Trafford, giovedì a Southampton c'erano più di 6.000 tifosi nordirlandesi.

La statistica: le due nazioni si sono affrontate due volte nelle qualificazioni al Mondiale femminile FIFA l'anno scorso. A ottobre l'Austria ha pareggiato sul finale 2-2 in trasferta con la rete di Stefanie Enzinger, mentre ad aprile ha vinto 3-1 in casa.

Highlights: Norvegia 4-1 Irlanda del Nord

La giornata di lunedì potrebbe concludersi con la qualificazione di una delle due ai quarti di finale. Al di là dei risultati possibili, questa partita è l'occasione per entrambe per rilanciarsi come favorita alla vittoria finale. L'Inghilterra ha mantenuto i nervi saldi mercoledì ma è stata bacchettata dall'allenatrice Sarina Wiegman (che nel 2017 da Ct dei Paesi Bassi, nazione ospitante, ha vinto 1-0 nella prima giornata proprio contro la Norvegia) che ha ritenuto le Leonesse troppo approssimative in alcuni frangenti.

La Norvegia, che in quella fase finale del 2017 non ha fatto un gol né conquistato un punto, ha fatto tre reti in pochi minuti contro l'Irlanda del Nord, sebbene la bomber Ada Hegerberg non sia andata a segno nel suo ritorno in una grande fase finale. Un duello da tenere d'occhio potrebbe essere quello tra Caroline Graham Hansen e la neo compagna di squadra del Barcellona (e collega di fascia destra) Lucy Bronze sulla corsia sinistra.

La statistica: l'Inghilterra ha eliminato la Norvegia dagli ultimi due Mondiali, con Bronze che ha segnato sia negli ottavi di finale del 2015 che nei quarti di finale del 2019.