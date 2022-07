Germania: record, titoli e statistiche a Women's EURO

Nessun'altra squadra ha dominato in Europa come la Germania che in 22 anni ha vinto otto titoli nelle prime 12 edizioni di UEFA Women's EURO.

Dopo aver trionfato nel 1989 e nel 1991, la Germania ha perso il titolo nel 1993 ma lo ha riconquistato il 26 marzo 1995, battendo la Svezia a Kaiserslautern. Dopo aver difeso con successo il titolo nelle cinque edizioni successive al 1995, le tedesche hanno interrotto il regno il 30 luglio 2017 dopo ben 8.162 giorni perdendo ai quarti di finale contro la Danimarca.

Approfondiamo la storia di uno dei più incredibili successi dello sport europeo.

Il bilancio della Germania a Women's EURO

Germania’s dominance: Goals from 1997 to 2013

2017: quarti di finale

2013: vincitore

2009: vincitore

2005: vincitore

2001: vincitore

1997: vincitore

1995: vincitore

1993: quarto posto

1991: vincitore

1989: vincitore

1987: non qualificato

1984: non qualificato

Palmares della Germania nel calcio femminile

• Vincitore Women's EURO x 8 (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013)

• Vincitore Coppa del Mondo femminile FIFA x 2 (2003, 2007)

• Oro olimpico x 1 (2016)

• Vincitore Women's EURO U19/U18 x 6 (2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011)

• Vincitore Women's EURO U17 x 8 (2008, 2009, 2012, 2014*, 2016, 2017, 2019, 2022)

• Vincitore Coppa del Mondo femminile FIFA U20 x 3 (2004, 2010, 2014)

*l'edizione 2013/14 è stata giocata a fine 2013

Tutti i record della Germania a Women's EURO

I gol classici della Germania a Women's EURO

Più titoli: 8

Più titoli consecutivi: 6 (1995–2013)

Più finali: 8

Più finali consecutive: 6 (1995–2013)

Più semifinali: 9 (come la Norvegia)

Più semifinali consecutive: 9 (1989–2013)

Più partite giocate nelle fasi finali: 41

Più partite vinte nelle fasi finali: 32

Più gol fatti nelle fasi finali: 92

Più gol in una singola edizione: 21 (2009)

Più gol in una fase a gironi: 11 (2001)

Meno gol subiti in una fase a gironi: 0 (2005)

Striscia più lunga di vittorie (in fasi finali): 19 partite (06/07/1997–11/07/2013)

Striscia più lunga di vittorie comprese qualificazioni: 38 partite (06/04/2000–19/11/2011)

Vittoria più ampia/più gol segnati in una finale: 6-2 contro Inghilterra (2009)

Più presenze/vittorie in finali (per calciatrice): 5, Birgit Prinz

Più gol fatti nelle fasi finali (per calciatrice): 10, Inka Grings/Birgit Prinz

Più gol fatti in una singola fase finale (per calciatrice): 6, Inka Grings (2009)

Più presenze nelle fasi finali (per calciatrice): 23, Birgit Prinz

Più titoli da commissario tecnico: 3 Gero Bisanz/Tina Theune

Più partite da allenatore nelle fasi finali: 15 Tina Theune (come Hope Powell dell'Inghilterra)

Varie

Guarda lo splendido gol di Prinz con la Germania nel 2001

La Germania non ha perso una partita della fase a eliminazione diretta della competizione dal 3 luglio 1993, finale terzo posto contro la Danimarca, al 30 luglio 2017, sconfitta ai quarti di finale contro lo stesso avversario.

La Svezia ha vinto la prima edizione di Women's EURO il 27 maggio 1984. Al momento della sconfitta contro la Danimarca nel 2017, la Germania aveva detenuto il titolo per 9.625 giorni sui 12.117 successivi (79,4% del periodo di riferimento).

Silvia Neid ha preso parte a tutte e otto i successi della Germania: da calciatrice nel 1989, 1991 e 1995, da vice allenatrice nel 1997, 2001 e 2005, e da commissario tecnico nel 2009, 2013.

Bilancio complessivo delle fasi finali di Women's EURO

G41 V32 P6 S3 GF92 GS24



Le tre sconfitte...

Germania - Danimarca 1-2, quarti di finale, 30 luglio 2017

Germania - Norvegia 0-1, fase a gironi, 17 luglio 2013

Germania - Danimarca 1-3, finale terzo posto, 3 luglio 1993

(la Germania ha perso ai rigori contro l'Italia la semifinale del 1993 dopo l'1-1 finale)

La striscia di 19 vittorie consecutive

6 luglio 1997: V2-0 contro Danimarca (fase a gironi, Moss)

9 luglio 1997: V1-0 contro Svezia (semifinale, Karlstad)

12 luglio 1997: V2-0 contro Italia (finale, Oslo)

23 giugno 2001: V3-1 contro Svezia (fase a gironi, Erfurt)

27 giugno 2001: V5-0 contro Russia (fase a gironi, Erfurt)

30 giugno 2001: V3-0 contro Inghilterra (fase a gironi, Jena)

4 luglio 2001: V1-0 contro Norvegia (semifinale, Ulm)

7 luglio 2001: V1-0dts golden goal contro Svezia (finale, Ulm)

6 giugno 2005: V1-0 contro Norvegia (fase a gironi, Warrington)

9 giugno 2005: V4-0 contro Italia (fase a gironi, Preston)

12 giugno 2005: V3-0 contro Francia (fase a gironi, Warrington)

15 giugno 2005: V4-1 contro Finlandia (semifinale, Preston)

19 giugno 2005: V3-1 contro Norvegia (final, Blackburn)

24 agosto 2009: V4-0 contro Norvegia (fase a gironi, Tampere)

27 agosto 2009: V5-1 contro Francia (fase a gironi, Tampere)

30 agosto 2009: V1-0 contro Islanda (fase a gironi, Tampere)

4 settembre 2009: V2-1 contro Italia (quarti di finale, Lahti)

7 settembre 2009: V3-1 contro Norvegia (semifinale, Helsinki)

10 settembre 2009: V6-2 contro Inghilterra (finale, Helsinki)

Numeri e record di questa striscia

V19 P0 S0 GF54 GS8

Più presenze: Birgit Prinz 18, Ariane Hingst 17, Steffi Jones 13, Silke Rottenberg 13

Più gol fatti: Inka Grings 10, Birgit Prinz 8