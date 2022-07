Anteprima Belgio - Islanda, Women's EURO: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Il Belgio affronta l'Islanda al Manchester City Academy Stadium nel Gruppo D di UEFA Women's EURO 2022 domenica 10 luglio.

Belgio - Islanda in breve Quando: domenica 10 luglio, 18:00 CET

Dove: Manchester City Academy Stadium, Manchester

Cosa: Gruppo D, prima giornata

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Belgio - Islanda in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono UEFA Women's EURO 2022 nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Guarda alcuni grandi gol del Belgio nelle qualificazioni

Il Belgio partecipa per la seconda volta consecutiva a Women's EURO dopo l'esordio nel 2017, mentre l'Islanda è alla quarta fase finale consecutiva (ma ha perso tre partite su tre nell'ultima edizione). Le due nazioni si sono affrontate nelle qualificazioni per l'edizione 2013 (il Belgio ha vinto 1-0 in casa dopo uno 0-0 a Reykjavik) e le rispettive giocatrici con più presenze (Janice Cayman per il Belgio e Sara Björk Gunnarsdóttir per l'Islanda) sono state compagne nel Lyon fino a quest'estate.

Probabili formazioni

Belgio: Evrard; Cayman, Deloose, De Neve, Philtjens; Delacauw, Vanhaevermaet, Biesmans; Wullaert, Dhont; De Caigny

Islanda: S. Sigurdardóttir; Atladóttir, Viggósdóttir, Arnardóttir, Gísladóttir; Brynjarsdóttir, Gunnarsdóttir, G. Jónsdóttir; S Jónsdóttir, Thorvaldsdóttir, Vilhjálmsdóttir

L'opinione dei reporter

Alyssa Saliou, reporter Belgio

Belgio e Islanda sono alla pari: se entrambe sono al top è difficile pronosticare un risultato. Entrambe le nazioni hanno giocatrici che possono e devono fare la differenza. Il Belgio si aspetta una partenza lanciata dell'Islanda e dovrà ingegnarsi fin dal primo minuto: sarà una partita molto fisica e, per i tifosi neutrali, forse anche divertente.

Andri Valsson, reporter Islanda

Conosci le squadre: Islanda

L'Islanda partecipa al quarto Women's EURO consecutivo e ha forse la migliore squadra degli ultimi anni. Il Ct Thorsteinn Halldórsson ha il lusso di ritrovare Sara Björk Gunnarsdóttir, con Karólína Lea Vilhjálmsdóttir probabilmente spostata sulla fascia e Sveindís Jane Jónsdóttir sull'altra fascia. L'Islanda è pericolosa sui calci piazzati, ma una difesa ben organizzata sarà altrettanto fondamentale.

Statistiche

Belgio

Ultime sei partite: VSVSVV (dalla più recente)

Ultima partita: Belgio - Lussemburgo 6-1, 28/06

Women's EURO 2017: terzo posto nel Gruppo A (V1 P0 S2)

Islanda

Ultime sei partite: VVVSVV (dalla più recente)

Ultima partita: Polonia - Islanda 1-3, 29/06

Women's EURO 2017: quarto posto nel Gruppo C (V0 P0 S3)

L'opinione dal campo

Conosci le squadre: Belgio

Ives Serneels, Ct Belgio: "Nel 2017, il Belgio ha perso la prima partita soprattutto per la tensione nervosa. Stavolta abbiamo più esperienza, quindi mi aspetto concentrazione fin dall'inizio. Tra tutte le avversarie del girone, l'Islanda è la squadra da battere per noi. Ci siamo preparati molto per questo torneo, per dare a tutte le ragazze la possibilità di vivere da professioniste. Fisicamente siamo cresciuti molto e credo che siamo pronti per questa gara".

Thorsteinn Halldórsson, Ct Islanda: "Il bello del calcio è che tutti possono battere tutti. Il nostro compito è giocare la prima partita e fare di tutto per vincere, non guardiamo molto oltre. Abbiamo bisogno di una buona prestazione, di giocare da squadra e dare battaglia. Dobbiamo concentrarci su di noi e giocare al meglio delle nostre capacità. Se ci riusciamo, non ci sono limiti".