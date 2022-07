Conosciamo le squadre di Women's EURO 2022: Paesi Bassi

Profilo squadra

Soprannome: OranjeLeeuwinnen (le Leonesse Orange)

Miglior piazzamento Women's EURO: vincitore (2017)

Women's EURO 2017: vincitore

Perché i Paesi Bassi possono vincere Women's EURO 2022?

Campionesse d'Europa in carica e vice campionesse del mondo, le olandesi hanno le carte in regola per riconfermarsi anche in questa edizione, soprattutto grazie al rientro dall'infortunio dell'attaccante Lieke Martens.

Le convocate dei Paesi Bassi

Lieke Martens has returned from injury UEFA via Getty Images

Portieri: Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag), Daphne van Domselaar (Twente), Sari van Veenendaal (PSV Eindhoven)

Difensori: Caitlin Dijkstra (Twente), Dominique Janssen (Wolfsburg), Aniek Nouwen (Chelsea), Stefanie van der Gragt (Ajax), Merel van Dongen (Atlético), Lynn Wilms (Wolfsburg)

Centrocampiste: Kerstin Casparij (Twente), Damaris Egurrola (Lyon), Jackie Groenen (Manchester United), Marisa Olislagers (Twente), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (Wolfsburg), Sherida Spitse (Vålerenga), Daniëlle van de Donk (Arsenal)

Attaccanti: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Esmee Prugts (PSV Eindhoven), Renate Jansen (Twente), Romée Leuchter (Ajax), Lieke Martens (Paris Saint-Germain), Vivianne Miedema (Arsenal)

Chi è l'allenatore dei Paesi Bassi?

Mark Parsons.

Chi è la capitana dei Paesi Bassi?

Sari van Veenendaal.

Il mio ricordo preferito di Women's EURO

Finale Women’s EURO 2017: Paesi Bassi - Danimarca 4-2

La finale del 2017 contro la Danimarca.

Lo sapevi?

In un'intervista a NOS Kid's News, Martens ha rivelato che quando giocava nelle giovanili miste, i ragazzi con cui giocava erano molto gentili, ma gli avversari spesso non lo erano. Le tiravano i capelli o le davano un calcio in più semplicemente perché era una ragazza ed era più brava di loro. "Non mi dava fastidio", ha detto. "Mi ha solo reso più determinata a raggiungere il successo".

