Anteprima Inghilterra - Austria, Women's EURO: dove guardarla, a che ora, probabili formazioni e altre notizie

Le padrone di casa dell'Inghilterra affronteranno l'Austria nella gara inaugurale di UEFA Women's EURO 2022, mercoledì 6 luglio all'Old Trafford.

Inghilterra - Austria in breve Quando: mercoledì 6 luglio, 21:00 CET

Dove: Old Trafford, Manchester

Cosa: prima giornata Gruppo A

Come seguirla: clicca per la copertura dell'evento

Dove guardare Inghilterra - Austria in TV

Scopri dove puoi guardare la UEFA Women's EURO 2022 in TV e streaming.

Conosciamo le squadre: Inghilterra

Probabili formazioni

Inghilterra: Earps; Bronze, Bright, Greenwood, Daly; Williamson, Walsh; Mead, Kirby, Hemp; White

Austria: Zinsberger; Hanshaw, Schnaderbeck, Georgieva, Wienroither; Puntigam, Makas, Feiersinger, Zadrazil, Kolb; Billa

Conosciamo le squadre: Austria

Stato di forma

Inghilterra

Ultime sei partite: VVVVVV (la più recente per prima)

Ultima partita: Svizzera - Inghilterra 0-4, 30/06

Women's EURO 2017: semifinale (S 0-3 contro Paesi Bassi)

Austria

Ultime sei partite: VVSVVV (la più recente per prima)

Ultima partita: Belgio - Austria 0-1, 26/06

Women's EURO 2017: semifinale (0-0, S 0-3dcr contro Danimarca)

L'Austria festeggia un gol durante un'amichevole contro il Belgio BELGA/AFP via Getty Images

Le parole dal campo

Sarina Wiegman, Ct Inghilterra: "Dobbiamo sempre migliorare ma siamo a buon punto. È molto bello giocare e imparare dalle amichevoli, ma il vero inizio è mercoledì. Diciamo sempre che abbiamo una squadra di 23 elementi e che tutti possono giocare".

Irene Fuhrmann, Ct Austria: "Per noi è un onore poter iniziare il torneo in uno stadio dal fascino incomparabile. Dovremo fare tre partite perfette per stupire e superare il girone".