Come seguire UEFA Women's EURO 2022 sui canali digitali UEFA

UEFA Women's EURO 2022 si gioca dal 6 il 31 luglio è dominerà i palinsesti televisivi, le rubriche sportive e i social media dalla prima partita all'Old Trafford alla finale di Wembley.

I nostri inviati seguiranno le 16 squadre e pubblicheranno contenuti su UEFA.com, sull'app di Women's EURO e sui canali UEFA su TikTok (Official Entertainment Platform di UEFA Women's EURO 2022), Twitter, Instagram e Facebook.

Il risultato sarà un accesso ineguagliabile alle giocatrici e agli allenatori della 13ª edizione di Women's EURO, più le principali statistiche, highlights, dirette di tutte le partite, immagini live, votazioni e i giochi Predictor e Bracket.

Grandi gol a Women's EURO

A pochi giorni dal torneo, prepariamo la scena per quello che si preannuncia come il più grande Women's EURO di sempre con statistiche approfondite, interviste, pronostici degli esperti e video che raccontano la storia della competizione, le campionesse in gara e tutto ciò che hanno da offrire le 16 contendenti.

Nel frattempo, puoi cominciare a fare le tue ricerche: guarda il calendario ufficiale, ripercorri la storia della competizione, conosci le mascotte e leggi la guida alle città e agli stadi.

Social media ufficiali di UEFA Women's EURO TikTok: @womensfootball

Instagram: @WEURO2022

Twitter: @WEURO2022

Facebook: @WEURO2022

Dopo l'inizio del torneo il 6 luglio, tutto raggiungerà un livello completamente nuovo. I nostri social media lo seguiranno con dietro le quinte e video live su TikTok, Twitter e Instagram, mentre i MatchCentre offriranno un'ampia varietà di contenuti. Nel frattempo, i nostri reporter e le telecamere regaleranno un accesso senza precedenti a ogni conferenza stampa e allenamento, oltre a notizie, approfondimenti e le ultime dalle città e dagli stadi ospitanti.

Nadine Kessler su UEFA Women's EURO

Per il tifoso occasionale ci saranno risultati in diretta e classifiche, ma se vuoi lasciarti trasportare dall'evento ti offriremo aggiornamenti in tempo reale, cronache minuto per minuto di ogni partita, aggiornamenti sui gol direttamente sul tuo smartphone e reazioni a caldo dopo ogni gara, con gli highlights a seguire.

Per chi è in Inghilterra a seguire il torneo, l'app Women's EURO è una risorsa fondamentale; oltre alle guide complete di ogni città e stadio, i tifosi possono consultare il calendario degli appuntamenti in città e accedere alle mappe interattive, oltre a importanti avvisi di viaggio e sicurezza nelle giornate di gara.

In un modo o nell'altro, i canali ufficiali della UEFA seguiranno Women's EURO da tutte le angolazioni: unisciti a noi e vivi il torneo da protagonista!

