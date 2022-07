Conosciamo le squadre di Women's EURO 2022: Irlanda del Nord

Profilo squadra

Soprannome: Green and White Army (esercito biancoverde)

Miglior piazzamento a Women's EURO: prima qualificazione

Women's EURO 2017: non qualificata

Perché l'Irlanda del Nord può vincere Women's EURO 2022?

L'Irlanda del Nord è molto motivata e ama smentire i pronostici: per molti non si sarebbe neanche qualificata al torneo, e invece eccola qui. La squadra gioca con il cuore e ha un allenatore esperto che le ha fatto cambiare marcia.

Le convocate dell'Irlanda del Nord per la fase finale

Portieri: Jackie Burns (Häcken), Becky Flaherty (Brighouse Town), Shannon Turner (Wolverhampton Wanderers)

Difensori: Kelsie Burrows (Cliftonville), Rebecca Holloway (Racing Louisville), Ashley Hutton (Linfield), Abbie Magee (Cliftonville), Sarah McFadden (Durham), Rebecca McKenna (Lewes), Julie Nelson (Crusaders Strikers), Laura Rafferty (Southampton), Demi Vance (Rangers)

Centrocampisti: Nadene Caldwell (Glentoran), Joely Andrews (Glentoran), Chloe McCarron (Glentoran), Marissa Callaghan (Cliftonville), Louise McDaniel (Cliftonville), Rachel Furness (Liverpool)

Attaccanti: Simone Magill (free agent), Caitlin McGuinness (Cliftonvillle), Kirsty McGuinness (Cliftonville), Lauren Wade (Glentoran), Emily Wilson (Crusaders Strikers)

Il Ct Kenny Shiels Getty Images

Chi è il Ct dell'Irlanda del Nord?

Kenny Shiels.

Chi è la capitana dell'Irlanda del Nord?

Marissa Callaghan.

Simone Magill esulta dopo un gol con la maglia dell'Everton

Il mio ricordo preferito di Women's EURO

È il primo Women's EURO per l'Irlanda del Nord, ma non per me. Nel 2017 sono andata nei Paesi Bassi per guardare la sfida tra Inghilterra e Spagna. C'era un'atmosfera molto speciale ed è stato bello vedere Fran Kirby andare in gol dopo tutte le avversità che aveva superato.

Lo sapevi?

L'attaccante Simone Magill è la prima giocatrice nordirlandese professionista. Quando non aveva neanche 20 anni, sua mamma ha telefonato all'Everton per parlare della figlia e le ha fatto guadagnare un provino: ora gioca nella squadra inglese da nove anni.

