Conosciamo le squadre di Women's EURO 2022: Norvegia

Soprannome: The Grasshoppers (la nazionale è conosciuta anche per il motto 'sterkere sammen', ovvero più forti insieme)

Miglior piazzamento Women's EURO: vincitore (1987, 1993)

Women's EURO 2017: fase a gironi

Perché la Norvegia può vincere Women's EURO 2022?

Two words: Ada Hegerberg. La prolifica attaccante è tornata in nazionale dopo cinque anni d'assenza e con lei in campo nulla è precluso.

Le convocate della Norvegia per la fase finale

Il capitano della Norvegia Maren Mjelde UEFA via Getty Images

Portieri: Aurora Mikalsen (Brann), Guro Pettersen (Vålerenga), Sunniva Skoglund (Stabæk)



Difensori: Guro Bergsvand (Brann), Julie Blakstad (Rosenborg), Tuva Hansen (Brann), Anna Langås Jøsendal (Rosenborg), Maren Nævdal Mjelde (Chelsea), Synne Skinnes Hansen (Rosenborg), Anja Sønstevold (Inter), Maria Thorisdottir (Manchester United)



Centrocampiste: Vilde Bøe Risa (Manchester United), Amalie Vevle Eikeland (Reading), Lisa Fjeldstad Naalsund (Brann), Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal), Guro Reiten (Chelsea), Karina Sævik (Avaldsnes), Ingrid Syrstad Engen (Barcelona), Elisabeth Terland (Brann)



Attaccanti: Celin Bizet Ildhusøy (Paris Saint-Germain), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Sophie Haug (Roma), Ada Hegerberg (Lyon)

Chi è il Ct della Norvegia?

Martin Sjögren.

Chi è la capitana della Norvegia?

Maren Mjelde.

Highlights finale 2013: Germania-Norvegia 1-0

