Guida alle squadre di Women's EURO: Svezia

Partite del Gruppo C

Sabato 9 luglio

Olanda - Svezia (21:00, Sheffield)



Mercoledì 13 luglio

Svezia - Svizzera (18:00, Sheffield)

Domenica 17 luglio

Svezia - Russia* (18:00, Wigan & Leigh)

*La Russia è sospesa fino a nuovo avviso

Come si è qualificata: prima Gruppo F (G8 V7 P1 S0 GF40 GS2)

Miglior piazzamento Women's EURO: campione (1984)

Women's EURO 2017: quarti di finale

La stella: Stina Blackstenius

Osservata speciale: Hanna Bennison

Ct: Peter Gerhardsson

Tattica

Gerhardsson predilige il gioco offensivo attaccando dal primo minuto, e ha una squadra duttile in grado di cambiare assetto tattico in qualsiasi momento. Davanti l'esperto portiere Hedvig Lindahl, la squadra viene schierata con un 4-4-2 o 4-3-3, mentre Caroline Seger, calciatrice europea con più presenze di tutti, è il vero pilastro della mediana della Svezia. Sulle fasce agiscono Fridolina Rolfö e Sofia Jakobsson.

Tradizione

Vincitrice del primo torneo femminile UEFA nel 1984, la Svezia ha raggiunto la finale di diverse competizioni svariate volte ma non ha più vinto un titolo europeo da allora. Dopo le sconfitte contro la Germania nelle finali di Women's EURO 2001 e del Mondiale del 2003 al Golden Goal, la Svezia ha assunto la fama di squadra che crolla nelle sfide decisive, come dimostra anche la sconfitta a sorpresa contro la Norvegia nella semifinale EURO del 2005 e ai quarti di quattro anni dopo. Negli ultimi anni invece è diventata una specialista delle fasi finali, come dimostra l'argento olimpico nel 2016, il bronzo nel Mondiale del 2019 e un altro argento olimpico nel 2021 dove ha giocato brillantemente e perso solo ai rigori contro il Canada.