Women's EURO, ultimi risultati e calendario delle contendenti: qualificazione al Mondiale, amichevoli

Il conto alla rovescia per UEFA Women's EURO 2022 (6-31 luglio in Inghilterra) è iniziato. Ecco come stanno andando le 16 contendenti nelle partite di preparazione al torneo.

Inghilterra (nazione ospitante), Francia, Svezia e Belgio sono arrivate prime nei vari tornei di febbraio, mentre ad aprile si sono giocate le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA. A giugno, le nazionali saranno impegnate in una serie di amichevoli di preparazione.

Legenda: c = casa, t = trasferta, n = campo neutro, QCDM= qualificazioni Coppa del Mondo femminile FIFA, dcr = ai calci di rigore. Tutte le partite possono subire modifiche; altre partite da organizzare. Le partite cancellate non sono in elenco.

Il Portogallo rimpiazza la Russia

20 febbraio: V6-1 - Romania (n, amichevole)

23 febbraio: V3-0 - Svizzera (n, amichevole)

8 aprile: V3-1 - Irlanda del Nord (c, QCDM)

12 aprile: V8-0 - Lettonia (c, QCDM)

12 giugno: S1-2 - Danimarca (c, amichevole)

22 giugno: - Montenegro (c, amichevole)

26 giugno: - Belgio (t, amichevole)

16 febbraio: V4-0 - Slovacchia (n, quarti di finale Pinatar Cup)

19 febbraio: P0-0, V3-1dcr - Galles (n, semifinale Pinatar Cup)

22 febbraio: P0-0, V7-6dcr - Russia (n, finale Pinatar Cup)

7 aprile: V5-0 - Albania (t, QCDM)

12 aprile: V6-1 - Kosovo (t, QCDM)

16 giugno: - Inghilterra (t, amichevole)

23 giugno: - Irlanda del Nord (c, amichevole)

26 giugno: - Austria (c, amichevole)

28 giugno: - Lussemburgo (c, amichevole)

Il Belgio ha vinto la Pinatar Cup BELGA MAG/AFP via Getty Images

16 febbraio: S0-1 - Italia (n, Algarve Cup)

8 aprile: V2-0 - Malta (t, QCDM)

12 aprile: V2-0 - Azerbaijan (c, QCDM)

12 giugno - Austria (t, amichevole)

24 giugno: - Brasile (c, amichevole)

29 giugno: - Norvegia (c, amichevole)

17 febbraio: P1-1 - Canada (c,torneo Inghilterra)

20 febbraio: D0-0 - Spagna (h, torneo Inghilterra)

23 febbraio: V3-1 - Germania (c, torneo Inghilterra)

8 aprile: V10-0 - Macedonia del Nord (t, QCDM)

12 aprile: V5-0 - Irlanda del Nord (t, QCDM)

16 giugno: - Belgio (c, amichevole)

24 giugno: - Olanda (c, amichevole)

30 giugno: - Svizzera (t, amichevole)

16 febbraio: S0-5 - France (a, Tournoi de France)

19 febbraio: S0-3 - Olanda (n, Tournoi de France)

22 febbraio: P0-0 - Brasile (n, Tournoi de France)

8 aprile: P1-1 - Slovacchia (t, QCDM)

12 aprile: V6-0 - Georgia (c, QCDM)

27 giugno: - Giappone (c, amichevole)

2 luglio: - Olanda (t, amichevole) 

16 febbraio: V5-0 - Finlandia (c, Tournoi de France)

19 febbraio: V2-1 - Brasile (c, Tournoi de France)

22 febbraio: V3-1 - Olanda (c, Tournoi de France)

8 aprile: V2-1 - Galles (t, QCDM)

12 aprile: V1-0 - Slovenia (c, QCDM)

25 giugno: - Camerun (c, amichevole)

1 luglio: - Vietnam (c, amichevole)

La Francia ha vinto il torneo di febbraio davanti all'Olanda, come nel 2020

17 febbraio: P1-1 - Spagna (n, England tournament)

20 febbraio: S0-1 - Canada (n, England tournament)

23 febbraio: S1-3 - Inghilterra (t, England tournament)

9 aprile: V3-0 - Portogallo (c, QCDM)

12 aprile: S2-3 - Serbia (t, QCDM)

24 giugno: - Svizzera (c, amichevole)

17 febbraio: V1-0 - Nuova Zelanda (n, SheBelieves Cup)

20 febbraio: V2-1 - Repubblica Ceca (n, SheBelieves Cup)

23 febbraio: S0-5 - Stati Uniti (t, SheBelieves Cup)

7 aprile: V5-0 - Bielorussia (t, QCDM)

12 aprile: V1-0 - Repubblica Ceca (t, QCDM)

29 giugno: - Polonia (t, amichevole)

16 febbraio: V1-0 - Danimarca (n, Algarve Cup)

20 febbraio: V2-1 - Norvegia (n, Algarve Cup)

23 febbraio: P1-1, S5-6dcr - Svezia (n, finale Algarve Cup)

8 aprile: V7-0 - Lituania (c, QCDM)

12 aprile: V1-0 - Svizzera (t, QCDM)

1 luglio: - Spagna (c, amichevole)

L'Olanda ha battuto il Sudafrica in amichevole

16 febbraio: P1-1 - Brasile (n, Tournoi de France)

19 febbraio: V3-0 - Finlandia (n, Tournoi de France)

22 febbraio: S1-3 - Francia (t, Tournoi de France)

8 aprile: V12-0 - Cipro (c, QCDM)

12 aprile: V5-1 - Sudafrica (c, amichevole)

24 giugno: - Inghilterra (t, amichevole)

28 giugno: - Bielorussia (c, QCDM)

2 luglio: - Finlandia (t, amichevole)

17 febbraio: V3-1 - Isole Faroe (n, amichevole)

20 febbraio: P2-2 - Svizzera (n, amichevole)

23 febbraio: S0-1 - Romania (n, amichevole)

8 aprile: S1-3 - Austria (t, QCDM)

12 aprile: S0-5 - Inghilterra (c, QCDM)

23 giugno: - Belgio (t, amichevole)

16 febbraio: S0-2 - Portogallo (t, Algarve Cup)

20 febbraio: S1-2 - Italia (n, Algarve Cup)

23 febbraio: V2-0 - Portogallo (t, terzo posto Algarve Cup)

7 aprile: V5-1 - Kosovo (c, QCDM)

12 aprile: V2-1 - Polonia (c, QCDM)

25 giugno: - Nuova Zelanda (c, amichevole)

29 giugno: - Danimarca (t, amichevole)

16 febbraio: V2-0 - Norvegia (c, Algarve Cup)

20 febbraio: S0-4 - Svezia (c, Algarve Cup)

23 febbraio: S0-2 - Norvegia (c, Algarve Cup third place)

9 aprile: S0-3 - Germania (t, QCDM)

12 aprile: V3-0 - Bulgaria (c, QCDM)

22 giugno: - Grecia (c, amichevole)

25 giugno: - Grecia (c, amichevole)

28 giugno: - Australia (c, amichevole)

17 febbraio: P1-1 - Germania (n, England tournament)

20 febbraio: P0-0 - Inghilterra (t, England tournament)

23 febbraio: V1-0 - Canada (n, England tournament)

7 aprile: P1-1 - Brasile (c, amichevole)

12 aprile: V2-0 - Scozia (t, QCDM)

25 giugno: - Australia (c, amichevole)

1 luglio: - Italia (t, amichevole)

La Svezia ha vinto la Algarve Cup per la quinta volta

20 febbraio: V4-0 - Portogallo (t, Algarve Cup)

23 febbraio: P1-1, V65dcr - Italia (n, finale Algarve Cup)

7 aprile: V15-0 - Georgia (t, QCDM)

12 aprile: P1-1 - Repubblica d'Irlanda (c, QCDM)

28 giugno: - Brasile (c, amichevole)

20 febbraio: P2-2 - Irlanda del Nord (n, amichevole)

23 febbraio: S0-3 - Austria (n, amichevole)

8 aprile: P1-1 - Romania (t, QCDM)

12 aprile: S0-1 - Italia (c, QCDM)

24 giugno: - Germania (t, amichevole)

30 giugno: - Svizzera (c, amichevole)

