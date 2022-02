Guida alle squadre di Women's EURO: Islanda

Le partite del Gruppo D

Domenica 10 luglio

Belgio - Islanda (18:00, Manchester)



Giovedì 14 luglio

Italia - Islanda (18:00, Manchester)



Lunedì 18 luglio

Islanda - Francia (21:00, Rotherham)

Come si è qualificata: seconda Gruppo F (G8 V6 P1 S1 GF25 GS5)

Miglior piazzamento Women's EURO: quarti di finale (2013)

Women's EURO 2017: fase a gironi

La stella: Sara Björk Gunnarsdóttir

Osservata speciale: Sveindís Jane Jónsdóttir

Ct: Thorsteinn Halldórsson

Tattica

L'Islanda predilige un 4-3-3 che ha garantito equilibrio e una buona tenuta difensiva anche con allenatori diversi in panchina. La squadra ha un'intesa innata ed è molto pericolosa sulle palle inattive. Il ritorno in Gunnarsdóttir darà maggiore esperienza e creatività alla squadra.

Tradizione

L'Islanda a Women's EURO del 1995 è uscita ai quarti nel doppio confronto contro l'Inghilterra, poi ha raggiunto gli spareggi nel 1997 e 2005, me è nel 2009 che è venuta alla ribalta qualificando la propria nazionale per la prima volta a una fase finale (maschile o femminile) facendo registrare grandi ascolti televisivi in tutta la nazione. Da allora ha sempre raggiunto EURO, superando Norvegia e Olanda nel cammino sino ai quarti di finale, e quindi adesso sarebbe inaspettato un'eliminazione nelle prime fasi.