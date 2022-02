Guida alle squadre di Women's EURO: Francia

Partite del Gruppo D:

Domenica 10 luglio

Francia - Italia (21:00, Rotherham)

Giovedì 14 luglio

Francia - Belgio (21:00, Rotherham)



Lunedì 18 luglio

Islanda - Francia (21:00, Rotherham)

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo G (G8 V7 P1 S0 GF44 GS0)

Miglior piazzamento a Women's EURO: quarti di finale (2009, 2013, 2017)

Women's EURO 2017: quarti di finale

Giocatrice chiave: Wendie Renard



Osservata speciale: Marie-Antoinette Katoto



Ct: Corinne Diacre



Tattica

Le qualità principali dell'undici allenato da Diacre sono la solidità difensiva e l'esplosività in attacco. Les Bleues possono contare su diverse giocatrici del Paris e Lyon e schiera un 4-3-3 per carcare di sfruttare la velocità sulle fasce. Kadidiatou Diani (Paris), Viviane Asseyi (Bayern) e Delphine Cascarino (Lyon) dettano i tempi a centrocampo nel tentativo di servire un importante punto di riferimento come Katoto (Paris).

Curriculum

Per Diacre, la sfida più grande è spezzare la "maledizione dei quarti". Pur essendo sempre stata considerata una delle squadre più forti d'Europa, la Francia è stata eliminata ai quarti delle ultime tre edizioni di Women's EURO, delle ultime due Coppe del Mondo e delle ultime Olimpiadi disputate, quelle del 2016. In effetti, la Francia ha vinto solo due partite a eliminazione diretta nei tornei internazionali – ai rigori contro l'Inghilterra ai mondiali del 2011 e 2-1 contro la Svezia alle Olimpiadi del 2012 – ma poi è sempre uscita in semifinale.