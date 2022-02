Guida alle squadre di Women's EURO: Russia

Partite Gruppo C:

Sabato 9 luglio

Russia - Svizzera (18:00, Wigan & Leigh)

Mercoledì 13 luglio

Olanda - Russia (21:00, Wigan & Leigh)

Domenica 17 luglio

Svezia - Russia (18:00, Wigan & Leigh)

Come si è qualificata: seconda Gruppo A (G10 V8 P0 S2 GF23 GS6), spareggio contro Portogallo 1-0 (1-0t, 0-0c)

Miglior piazzamento Women's EURO: fase a gironi (1997, 2001, 2009, 2013, 2017)

Women's EURO 2017: fase a gironi

Giocatrice chiave: Nelli Korovkina



La stella della Russia, Nelli Korovkina NurPhoto via Getty Images

Osservata speciale: Alsu Abdullina



Ct: Yuri Krasnozhan



Russia 'felice di affrontare avversari forti'

Tattica

La Russia usa il 4-5-1 in gran parte delle partite e, a seconda degli avversari, può schierare uno o due centrocampiste difensive. Korovkina in genere viene schierata come unica attaccante ma a volte viene sostituita da Natalya Mashina. La squadra sfrutta molto le fasce, con le terzine che si buttano in avanti quando possibile. Non c'è molta rotazione nella scelta delle titolari tranne nel ruolo di portiere dove in tre si giocano una maglia: la 36enne Elvira Todua, Tatiana Shcherbak e Yulia Grichenko.

Tradizione

La Russia non ha mai superato la fase a gironi nelle cinque precedenti partecipazioni a fasi finali EURO, e ciò significa che il miglior piazzamento in fasi finali risale ai due quarti di finale nei Mondiali femminili del 1999 e 2003. Le russe sono arrivate terze nel girone dietro Svezia e Germania a Women's EURO 2017 nonostante la vittoria contro l'Italia nella prima giornata.