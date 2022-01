Guida alle squadre di Women's EURO: Inghilterra

Partite del Gruppo A

Mercoledì 6 luglio

Inghilterra - Austria (21:00 CET, Old Trafford)

Lunedì 11 luglio

Inghilterra - Norvegia (21:00 CET, Brighton and Hove)



Venerdì 15 luglio

Irlanda del Nord - Inghilterra (21:00 CET, Southampton)

Grandi gol dell'Inghilterra a Women's EURO

Cammino qualificazione: nazione ospitante

Miglior piazzamento a Women's EURO: vicecampione (1984, 2009)

Women's EURO 2017: semifinale

Giocatrice chiave: Ellen White

Osservata speciale: Lauren Hemp

Ct: Sarina Wiegman

Wiegman sul sorteggio dell'Inghilterra a EURO

Tattica

Come si conviene a un'allenatrice olandese, Wiegman predilige il 4-3-3, anche se nelle partite importanti ha schierato un più cauto 4-2-3-1. In genere, White gioca centravanti ed è affiancata da Beth Mead e Hemp, ma le alternative sono molte perché l'Inghilterra ha una rosa ampia. Fran Kirby gioca in posizione più arretrata sulla fascia destra, almeno nelle gare in cui Wiegman cerca di far dominare la squadra nel possesso palla.

Leah Williamson, centrale dell'Arsenal, ha giocato da mediano nelle prime partite, ma poi si è infortunata al bicipite femorale. Anche i quattro difensori e il portiere si sono alternati molto a causa degli infortuni, mentre i terzini Rachel Daly e Demi Stokes si sono spesso spinti in avanti.

Curriculum

L'Inghilterra ha raggiunto la prima finale di Women's EURO nel 1984, perdendo contro la Svezia ai rigori, ma è salita in cattedra solo dal 1998 in poi, durante i 15 anni di Hope Powell in panchina. Da squadra che faceva difficoltà a qualificarsi, è arrivata alla finale del 2009, arrendendosi alla Germania. Dopo la partenza della Ct, ha raggiunto tre semifinali (in due Coppe del Mondo e a EURO 2017), ma stavolta spera che il fattore campo possa aiutarla a fare il passo decisivo.