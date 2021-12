Le dieci osservate speciali di UEFA.com del 2022

Il calcio femminile sta crescendo in maniera esponenziale, con tantissime giovani calciatrici che vogliono rubare la scena alle stelle affermate. Ecco le dieci giocatrici emergenti da tenere d'occhio nel 2022.

La lista è stata redatta da UEFA.com e non intende competere con premi già affermati.

Jule Brand (GER, 19 – Hoffenheim)

Esterno in grado di agire anche da terzino ma col fiuto del gol, Brand è entrata nella prima squadra dell'Hoffenheim nella passata stagione contribuendo alla prima qualificazione del club in Europa e diventando la stagione successiva una delle più giovani titolari della fase a gironi di UEFA Women’s Champions League. La tedesca è stata una protagonista del 4-1 sull'Arsenal che è valsa la qualificazione inaspettata del club ai quarti di finale. Vincitrice di Women's EURO U17 nel 2019, ha esordito con la nazionale maggiore quest'anno e adesso ha uno score di quattro gol in dieci presenze. "A volte Jule non si rende nemmeno conto di cosa può fare", ha detto la Ct della Germania, Martina Voss-Tecklenburg della 19enne. "Può crescere ancora molto".

Naomie Feller (FRA, 20 – Reims)

L'attaccante Feller ha fatto parte di quella giovane e promettente Francia che ha vinto EURO WU19 nel 2019. All'inizio del 2020 il Lyon l'aveva presa in prestito dal neo promosso Reims, col quale aveva già segnato due gol all'OL, per colmare l'assenza dell'infortunata Ada Hegerberg, salvo poi cederla nuovamente al club d'origine a causa dello scarso impiego dovuto anche all'emergenza COVID-19 che ne ha ridotto ulteriormente l'utilizzo. La calciatrice nel 2020/21 è tornata al Reims ma ha subito un grave infortunio che ne ha impossibilitato l'utilizzo. In questa stagione è partita subito titolare nella prima giornata in casa del Lyon e grazie alle sue prestazioni si è guadagnata la chiamata della nazionale maggiore francese e l'esordio a ottobre contro l'Estonia.

Maja Jelčić (BIH, 17 – SFK 2000 Sarajevo)

Jelčić è venuta a suon di gol alla ribalta del calcio femminile bosniaco ed è stata convocata per la prima volta dalla nazionale maggiore a marzo 2020 a soli 15 anni. Dopo qualche mese dall'esordio in nazionale, ha segnato anche il suo primo gol in UEFA Women's Champions League col Sarajevo. La scorsa estate si è allenata con l'Eintracht Frankfurt e in autunno ha dimostrato il suo talento vincendo la classifica marcatrici del turno uno delle qualificazioni a EURO WU19 con sette gol. Grazie alle sue marcature, la Bosnia-Erzegovina è stata promossa nella Lega A per la seconda fase del torneo. Jelčić è anche tra le migliori marcatrici del campionato bosniaco.

Romée Leuchter (NED, 20 – Ajax)

La concorrenza è molto forte nella nazionale olandese, specialmente in avanti, ma Leuchter è sempre in pole position per via del suo ottimo feeling col gol. Ha fatto parte della spedizione Orange che ha sfidato il Giappone in amichevole ma la sua presenza non è una sorpresa dato che ha segnato sette gol in quattro partite di Eredivisie con l'Ajax, di cui due al PSV Eindhoven, club che ha lasciato in estate. Il trasferimento all'Ajax è arrivato dopo aver vinto le due competizioni nazionali e dopo aver segnato al suo futuro club l'unico gol che ha deciso la semifinale. Dopo l'acquisto di Leuchter, la general manager dell'Ajax, Daphne Koster, ha detto: “È un'attaccante di talento, è forte nell'uno contro uno ed è molto veloce. La sua bravura è evidente soprattutto in area di rigore. Queste sono tutte qualità che la rendono adatta al gioco dell'Ajax".

Maya Le Tissier (ENG, 19 – Brighton and Hove Albion)

Nessun legame con l'ex calciatore inglese Matthew Le Tissier, sebbene provenienti entrambi dalla stessa isola del Canale, Guernsey. Maya Le Tissier è stata portata sulla terraferma inglese dal Brighton nel maggio 2018 e alla fine dell'anno era già in prima squadra. Difensore delle giovanili dell'Inghilterra, dimostra una maturità superiore alla sua età e può agire sia come terzino che come centrale. L'ex tecnico dell'Inghilterra e attuale allenatore del Brighton, Hope Powell, ha raccontato al sito locale Sussex Live all'inizio di quest'anno: "La sua dedizione ogni settimana è eccezionale. Vuole sempre migliorare e si impegna tantissimo. A volte dobbiamo persino limitarla perché tende a fare più di quel che vogliamo".

Misa Rodríguez (ESP, 20 – Real Madrid)

Considerando che hanno già Sandra Paños e Lola Gallardo, ancora sotto i trent'anni, sembra quasi impossibile che la Spagna abbia sfornato una nidiata di giovani portieri così forti. Rodrìguez quest'anno ha impressionato col Madrid, e nel 2020/21 ha vinto il trofeo Zamora avendo subito meno di un gol a partita quando il Madrid si è qualificato per la prima volta alla fase a gironi, che adesso ha superato. E anche se il club ha vissuto risultati altalenanti a livello nazionale, Misa ha continuato a brillare - come dimostra la stoica prestazione nella sconfitta di novembre col Barcelona. La calciatrice è entrata anche nel giro della nazionale maggiore spagnola dove, dopo tre partite e mezzo, ancora detiene la porta inviolata.

Emma Snerle (DEN, 20 – Fortuna Hjørring)

La giovane attaccante è titolare del Fortuna da quando ha 16 anni ma è esplosa definitivamente in questa stagione, diventando capocannoniere della Kvindeliga prima della pausa invernale e segnando anche il suo primo gol con la Danimarca nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo femminile FIFA. Con il potenziale per essere una protagonista assoluta a UEFA Women's EURO 2022 e non nascondendo la sua ambizione di giocare nei più grandi club europei, la Snerle ha detto all'emittente danese DR: "Sono sicuramente in un buon periodo e non sono mai stata così in forma nella mia vita. Sono solo felice che stia andando così bene in questo momento".

Elisabeth Terland (NOR, 20 – Sandviken)

Terland è passata dal Klepp al Sandviken nel 2021 e ha aiutato il suo nuovo club a vincere il suo primo titolo norvegese. Giocando larga a centrocampo, dopo cinque minuti dal suo esordio con la nazionale maggiore norvegese ha fatto un assist in un'amichevole di aprile contro il Belgio e sei mesi dopo ha segnato sempre al Belgio nella vittoria fondamentale delle qualificazioni al Mondiale femminile FIFA (uno dei cinque gol segnati da Terland nelle qualificazioni al Mondiale 2023). "Terland si adatta molto bene al gioco della squadra", ha detto il Ct Martin Sjögren dopo l'esordio. "La sua qualità principale è trovare lo spazio tra la linea di difesa e attacco degli avversari. Una cosa che mi ha sorpreso è la sua abilità nel superare le avversarie".

Jarne Teulings (BEL, 19 – Twente)

Il Belgio ha una serie di giovani di talento che stanno emergendo, e la centrocampista Teulings è sicuramente una di queste. Dopo essersi imposta a livello maggiore con il Genk e aver trascorso la scorsa stagione con l'Anderlecht - dove ha esordito in UEFA Women's Champions League nel novembre 2020, non molto tempo dopo il suo debutto con la nazionale del Belgio e la vittoria del campionato - Teulings la scorsa estate si è trasferita ai campioni olandesi del Twente. I suoi primi gol col Belgio sono arrivati a novembre, confermando la sua ambizione dichiarata di "poter mettere la propria creatività al servizio della nazionale per molto tempo".

Katja Wienerroither (AUT, 19 – Grasshopper-Club)

Due gol in dieci minuti all'esordio in una partita ufficiale con la maglia dell'Austria nella sfida di settembre contro la Lettonia, sono l'emblema dell'ascesa e del potenziale di Wienerroither. Rapida, tecnica e col fiuto del gol, le sue straordinarie prestazioni con lo Strum Graz le sono valse la chiamata in estate del Grasshoppers, col quale sta provando a vincere il primo campionato del club da quando nel 2008 l'ex Schwerzenbach si è unito al club maschile prendendo la denominazione di Grasshopper. La calciatrice è una possibile outsider dell'Austria a Women’s EURO 2022.

