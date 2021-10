Aperto il portale biglietti UEFA Women's EURO 2022

La finestra per partecipare al sorteggio per l'acquisto dei è aperta giovedì 28 ottobre alle 20:00 CET, con i tifosi che avranno tempo sino alle 119:00 CET del 16 novembre 2021 per richiedere i tagliandi. I tifosi possono richiedere i biglietti in qualsiasi momento durante la fase di vendita. Dopo la chiusura della finestra verrà effettuato un sorteggio per assegnare i biglietti per l'acquisto. Tutti coloro che hanno richiesto dei tagliandi verranno informati dell'esito della loro richiesta entro il 26 novembre 2021.

I prezzi dei biglietti variano da 5 a 50 sterline. Una famiglia di quattro persone può assistere a una partita con sole 30 sterline, oppure 45 sterline per le partite dell'Inghilterra, semifinali e finale. Per tutte le partite sono disponibili biglietti scontati per bambini e ragazzi fino a 16 anni. Durante tutto il torneo si possono anche scegliere dei biglietti hospitality.

Attualmente, il piano è di operare a capienza massima in tutti gli stadi. Tuttavia, chi vuole acquistare dei biglietti può farlo nella massima tranquillità e sicurezza poiché se una partita sarà influenzata da un problema legato a COVID-19, verrà messo in atto una solida politica di rimborso. Una piattaforma di rivendita dei biglietti sarà disponibile in prossimità del torneo per consentire ai tifosi di rivendere i propri biglietti al valore nominale.