Dove guardare il sorteggio della fase finale di UEFA Women's EURO 2022: TV e streaming

Scopri come seguire il sorteggio per UEFA Women's EURO 2022 che si terrà giovedì 28 ottobre alle 18:00 CET.

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta o in differita dalle emittenti indicate di seguito. Verifica il palinsesto delle singole emittenti per ulteriori dettagli.

Il sorteggio verrà trasmesso in diretta anche su UEFA.com, sull'app delle competizioni per nazionali e su UEFA.tv.

Europa

Austria: ORF

Belgio: VRT

Estonia: ERR

Finlandia: Yle

Ungheria: MTVA

Islanda: RUV

Italia: RAI

Paesi Bassi: NOS

Norvegia: NRK, TV 2 Norway

Polonia: TVP

Repubblica d'Irlanda: RTÉ

Svezia: SVT

Svizzera: SRG

Regno Unito: BBC

Paesi extraeuropei

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka: SonySix

Anguilla, Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Isole Cayman, Cuba, Dominica, Isole Falkland, Guyana francese, Granada, Guadalupa, Haiti, Giamaica, Martinica, Monterrat, Nevis, Saint Barts, Saint Christopher, Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Pierre & Miquelon, Saint Vincent & Grenadine, Suriname, Tortola, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos: ESPN

Aruba, Bonaire, St Maarten: NOS

Australia: Optus

Cina: Super Sports Shankai

Curacao, Guyana, Saba, St Eustatius: NOS, ESPN

Stati Uniti (comprese Samoa americane, Guadalupa, Guam, Isole Marianne, Medina, Porto Rico, Isole Vergini americane): ESPN, TUDN

Tutte le informazioni sono soggette ad accordi raggiunti tra la UEFA e le singole emittenti.