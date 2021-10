Sorteggio fase finale di UEFA Women's EURO 2022: guida completa

Il sorteggio della fase finale di UEFA Women's EURO 2022 si svolgerà al Victoria Warehouse di Manchester e sarà trasmesso in diretta giovedì 28 ottobre dalle ore 18:00 CET.

Ospiti speciali del mondo dello sport e della musica si riuniranno per celebrare l'evento più importante del calcio europeo femminile e gustare una serie di esibizioni musicali dal vivo. Dopo il sorteggio si conosceranno le sfide tra le 16 squadre in gara, che dal 6 al 31 luglio giocheranno un totale di 31 partite in nove città inglesi.

L'Inghilterra è assegnata alla posizione 1 del Gruppo A. Le 15 squadre partecipanti al sorteggio sono state classificate in base al ranking per nazionali, basato sui risultati nelle seguenti competizioni: UEFA Women's EURO 2017 (qualificazioni e fase finale), Coppa del Mondo FIFA femminile 2019 (qualificazioni e fase finale), UEFA Women's EURO 2022 (fase di qualificazione a gironi).

Le squadre sono suddivise in quattro fasce e ogni girone deve contenere una squadra per fascia. La fascia 1 comprende tre squadre (tra cui l'Olanda campione in carica) perché l'Inghilterra è già assegnata alla posizione 1 del Gruppo A; le squadre di questa fascia verranno assegnate alla posizione 1 degli altri gironi in ordine alfabetico.

Tutte le altre fasce sono formate da quattro squadre, assegnate in modo casuale alle posizioni 2-4 di ogni girone. Per questo, si utilizzano altre quattro urne (A-D) contenenti tre palline ciascuna: Urna A: posizioni A2, A3 e A4; Urna B: posizioni B2, B3 e B4; Urna C: posizioni C2, C3 e C4; Urna D: posizioni D2, D3 e D4. Le posizioni nel girone determinano l'ordine delle partite della fase a gironi, come stabilito dal calendario degli incontri.

Fasce Assegnata alla posizione 1 del Gruppo A: Inghilterra (nazione ospitante) Fascia 1: Olanda (campione in carica), Germania, Francia Fascia 2: Svezia, Spagna, Norvegia, Italia Fascia 3: Danimarca, Belgio, Svizzera, Austria Fascia 4: Islanda, Russia, Finlandia, Irlanda del Nord



Il sorteggio inizia con la Fascia 1, le cui squadre vanno a occupare la posizione 1 di tutti i gironi: si estrae una pallina e la squadra corrispondente viene assegnata alla posizione 1 del Gruppo B; si estrae una seconda pallina e la squadra corrispondente viene assegnata alla posizione 1 del Gruppo C; si estrae l'ultima pallina e la squadra corrispondente viene assegnata alla posizione 1 del Gruppo D.

Il sorteggio prosegue con la Fascia 2. Si estrae una pallina e la squadra corrispondente viene assegnata al Gruppo A. Per determinare la posizione della squadra estratta all'interno del Gruppo A (A2, A3 o A4) si estrae una pallina dall'Urna A. Quindi, si estrae una pallina di Fascia 2 e la squadra corrispondente viene assegnata al Gruppo B. Ancora una volta, per determinare la posizione della squadra nel Gruppo B, si estrae una pallina dall'Urna B. La procedura viene ripetuta per i Gruppi C e D, fino a quando tutte le palline di Fascia 2 vengono estratte e assegnate a ogni girone. Il sorteggio prosegue con le squadre di Fascia 3 e 4 con la stessa procedura utilizzata per la Fascia 2.

Chi conduce il sorteggio?

I tifosi potranno assistere a un grande spettacolo, condotto dall'ex nazionale inglese Alex Scott e dalla presentatrice della BBC Gabby Logan. I gironi saranno estratti e annunciati da Camille Abily (tre volte vincitrice della UEFA Womens’ Champions League), Anja Mittag (tre volte vincitrice di UEFA Women’s EURO), Lotta Schelin (capocannoniere assoluta della nazionale svedese), Kelly Smith (capocannoniere assoluta nazionale inglese) e da alcune giocatrici della Premier League.

I biglietti saranno assegnati tramite estrazione e potranno essere richiesti da giovedì 28 ottobre alle 19:00 CET (dalla fine del sorteggio) fino al 16 novembre alle 19:00 CET.

Brighton & Hove (Brighton & Hove Community Stadium)

London (Brentford Community Stadium e Wembley Stadium – solo finale)

Manchester (Manchester City Academy Stadium)

Milton Keynes (Stadium MK)

Rotherham (New York Stadium)

Sheffield (Bramall Lane)

Southampton (St Mary's Stadium)

Trafford (Old Trafford – partita inaugurale)

Wigan & Leigh (Leigh Sports Village)