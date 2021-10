Sorteggio fase finale di UEFA Women’s EURO 2022 il 28 ottobre a Manchester

Il sorteggio della fase finale di UEFA Women’s EURO 2022 in Inghilterra si terrà giovedì 28 ottobre a Manchester alle 16:30 ora locale (17:30 CET). La cerimonia sarà trasmessa in diretta in tutto il mondo su UEFA.com e UEFA.tv e sulla BBC nel Regno Unito.

I tifosi potranno assistere a un grande spettacolo, condotto dall'ex nazionale inglese Alex Scott e dalla presentatrice della BBC Gabby Logan. I gironi saranno estratti e annunciati da Camille Abily (tre volte vincitrice della UEFA Womens’ Champions League), Anja Mittag (tre volte vincitrice di UEFA Women’s EURO), Lotta Schelin (capocannoniere assoluta della nazionale svedese), Kelly Smith (capocannoniere assoluta nazionale inglese) e da alcune giocatrici della Premier League.



Al sorteggio, l'Inghilterra padrona di casa sarà prima testa di serie e assegnata al Gruppo A, mentre le altre 15 squadre saranno suddivise in quattro fasce in base al ranking per nazionali. Verranno formati quattro gironi da quattro e le prime due classificate di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta.

Fasce Assegnata alla posizione 1 del Gruppo A: Inghilterra (nazione ospitante) Fascia 1: Olanda (campione in carica), Germania, Francia Fascia 2: Svezia, Spagna, Norvegia, Italia Fascia 3: Danimarca, Belgio, Svizzera, Austria Fascia 4: Islanda, Russia, Finlandia, Irlanda del Nord



Il calendario degli incontri sarà confermato poco dopo il sorteggio. Dalle 19:00 ora locale (20:00 CET), i tifosi potranno iscriversi a un sorteggio pubblico e richiedere i biglietti per tutte le partite. Le iscrizioni al sorteggio rimarranno aperte fino alle 19:00 CET del 16 novembre 2021.

Il torneo, che ambisce ad essere il più grande evento sportivo femminile europeo della storia, si svolgerà dal 6 al 31 luglio 2022 in 10 stadi e nove città: Brighton and Hove, Londra, Manchester, Milton Keynes, Rotherham, Sheffield, Southampton, Trafford e Wigan and Leigh.