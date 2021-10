Finestra per l'acquisto tramite sorteggio dei biglietti di UEFA Women’s EURO 2022 in Inghilterra: guida completa

La finestra per l'acquisto tramite estrazione dei biglietti di UEFA Women's EURO 2022, si aprirà dopo il sorteggio della fase finale del 28 ottobre 2021, quando sarà confermato il calendario delle partite. Le padrone di casa dell'Inghilterra si aggiungeranno alle 15 nazioni qualificate, con 31 partite che si disputeranno in tre settimane e mezzo ricche di emozioni e spettacolo.

I tifosi avranno tempo fino alle 18:00 UK time/19:00 CET del 16 novembre per richiedere i biglietti. Partecipa alla festa del calcio acquistando i biglietti di questa competizione da record con prezzi che partono da appena 5 sterline per i minori di 16 anni e da 10 sterline per gli adulti.

Visa, il partner ufficiale nella gestione dei pagamenti per la UEFA Women's Football, è il metodo di pagamento preferito durante la vendita di tutti i biglietti di UEFA Women's EURO.

1. Finestra per l'acquisto tramite sorteggio dei biglietti – In cosa consiste?

Una finestra per partecipare all'estrazione che consente l'acquisto dei biglietti, è il modo più equo per i tifosi di avere la possibilità di acquistare i biglietti del torneo. I tifosi possono fare domanda per l'acquisto dei biglietti in qualsiasi momento durante il periodo di richiesta. La vendita non sarà condotta in base all'ordine d'arrivo ma sarà il sistema ad assegnare automaticamente i biglietti tramite sorteggio. Presentare una domanda completa per l'acquisto non garantisce l'acquisto dei biglietti. Il processo di assegnazione tramite sorteggio intende dare a tutti le stesse possibilità.

2. Prepara il tuo account UEFA per l'acquisto dei biglietti!

Chiunque desideri partecipare all'estrazione per l'acquisto dei biglietti, dovrà avere un account su UEFA.com. Se hai già creato un account per la nostra prevendita, in collaborazione con Visa, potrai utilizzarlo, viceversa puoi creare un account in qualsiasi momento attraverso questo link.

Se riscontri problemi quando accedi a un account esistente, visita le nostre FAQ.

Ti ricordiamo che per registrare un account UEFA e acquistare biglietti per UEFA Women's EURO 2022 devi avere almeno 18 anni. Consulta i nostri Termini e Condizioni per maggiori informazioni.

3. Richiedi i tuoi biglietti

Dalle 19:00 UK time/20:00 CET di giovedì 28 ottobre, puoi richiedere fino a 10 biglietti per ciascuna delle 31 partite che si giocheranno dal 6 al 31 luglio 2022. Non potrai fare richiesta per due partite dello stesso giorno. Puoi modificare la tua domanda in qualsiasi momento mentre la finestra è aperta. In questa fase non è necessario fornire i dati per il pagamento.

4. Esito della domanda

L'estrazione per l'acquisto dei biglietti si svolgerà il 16 novembre dopo la chiusura della finestra per richiedere i tagliandi. I richiedenti saranno informati dell'esito della loro domanda entro il 26 novembre. Una volta ricevuto l'esito via email, sarà necessario accedere al proprio account, seguire le istruzioni contenute nell'email e pagare i biglietti.

5. Massimizza le tue possibilità

Ci aspettiamo che alcune partite saranno estremamente gettonate, tra cui tutte le partite dell'Inghilterra, quelle della fase a eliminazione diretta e la finale a Wembley.

Dei pratici indicatori vi mostreranno le richieste dei biglietti in fase di domanda. Ecco una breve guida degli indicatori:

Maggiori possibilità (verde) – grande disponibilità ma possibilità di ricorrere al sorteggio

Forte domanda (arancione) – biglietti a basso prezzo che probabilmente andranno al sorteggio

Richiesta molto alta (rosso) – tutte le categorie di biglietti che probabilmente andranno al sorteggio

Quindi perché non aumentare le tue possibilità di vincere i biglietti facendo domanda per altre partite in uno stadio vicino a quello dove hai fatto richiesta?

Oppure, che ne dici di un viaggio in uno stadio che non hai mai visitato prima? Il nostro torneo da record si svolgerà in stadi molto capienti, quindi avrai una maggiore possibilità di ottenere i biglietti.

6. Flessibilità nella scelta dei posti

Un altro modo per aumentare le tue possibilità di ricevere i biglietti è scegliere categorie di biglietti superiori o inferiori.

Ci sono tre categorie disponibili per tutte le partite, e alcuni stadi hanno anche l'opzione Ticket+. La posizione precisa di ogni biglietto dipenderà dalla ripartizione dei posti di ogni stadio.

Quindi, se la categoria che hai selezionato come prima scelta non è disponibile, sarai automaticamente inserito nell'estrazione per una categoria alternativa nel caso in cui tali spazi siano disponibili. Potrai fare l'upgrade/downgrade dei tuoi biglietti di una sola categoria e pagherai il prezzo della categoria che ti verrà assegnata.

7. Richiesta biglietti riservati ai tifosi con disabilità

I biglietti per i tifosi in sedia a rotelle e i biglietti Easy Access si possono domandare nella finestra di richiesta biglietti. I biglietti Easy Access sono destinati ai tifosi con disabilità non in sedia a rotelle ma che hanno bisogno di posti a sedere con facile accesso ai servizi più vicini. Tutti i posti accessibili sono venduti al prezzo della categoria 3 per la partita o le partite scelte e con un biglietto gratuito per l'accompagnatore.

Quando fai domanda per i biglietti, prima richiedi i biglietti accessibili e poi aggiungi quelli standard.

8. Prezzi e calendario

I prezzi dei biglietti per le partite variano da £5 a £50. Una famiglia di quattro persone può partecipare a soli 30 o 45 per le partite dell'Inghilterra, una semifinale o la finale.

Per tutte le partite sono disponibili biglietti a prezzo ridotto per bambini e ragazzi fino a 16 anni!

Il calendario delle partite può essere consultato qui. Le squadre e gli orari di inizio saranno confermati dopo il sorteggio del 28 ottobre. Il calcio d'inizio è previsto alle 17:00 o alle 20:00 nel fuso orario del Regno Unito.

9.Acquista in tranquillità

Sappiamo che viviamo ancora in tempi incerti e non possiamo essere sicuri di cosa ci riserverà il futuro. Anche se il nostro obiettivo è di mettere in scena un torneo a pieno regime, potete stare tranquilli che se una partita sarà compromessa da un problema legato al COVID, verrà attuata una solida politica di rimborso. Potete leggere di più qui.

10. Piattaforma di rivendita

Una piattaforma di rivendita dei biglietti sarà disponibile dalla primavera del 2022 per consentire ai tifosi di rivendere i loro biglietti al valore nominale. Tieni presente che la UEFA non garantisce che i biglietti messi in vendita sulla piattaforma ufficiale di rivendita biglietti saranno acquistati da un altro tifoso, poiché la vendita è soggetta alla domanda. Per maggiori informazioni visita questo link.