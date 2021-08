Finaliste Calciatrice dell'Anno UEFA: Hermoso, Martens, Putellas

Jenni Hermoso, Lieke Martens e Alexia Putellas del Barcellona, vincitore della UEFA Women's Champions League, sono le tre candidate al premio di Calciatrice dell'Anno UEFA 2020/21.

La vincitrice sarà annunciata – insieme ai vincitori dei premi UEFA Men's Player of the Year, UEFA Men's and Women's Coach of the Year e dei premi per ruolo in Women's Champions League e UEFA Champions League – durante il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League 2021/22, in programma a Istanbul giovedì 26 agosto. Il Giocatore della Stagione di UEFA Europa League 2020/21 sarà annunciato il giorno successivo.

Hermoso è stata capocannoniere a pari merito in UEFA Women’s Champions League con sei gol e ha contribuito al primo titolo del Barcellona. Inoltre, è stata capocannoniere in Liga per il terzo anno consecutivo (il quinto in sei stagioni) con 31 gol in 26 partite.

Inoltre, Hermoso ha segnato sei gol nelle qualificazioni a UEFA Women’s EURO 2022 con la Spagna, che ha conquistato un posto alla fase finale. Nello stesso periodo è diventata la miglior marcatrice di tutti i tempi del Barcellona e della Spagna.

Anche Martens, vincitrice del premio nel 2016/17, ha trascorso una stagione spettacolare nel Barcellona, totalizzando 20 gol e 16 assist. Cinque reti sono arrivate in Europa, di cui due nel 2-1 tra Barcellona e Paris Saint-Germain nella semifinale di ritorno che ha suggellato la qualificazione in finale.

Con l'Olanda, Martens ha conquistato un posto a UEFA Women’s EURO in Inghilterra e ha segnato quattro gol alle Olimpiadi. Se dovesse aggiudicarsi di nuovo il premio, eguaglierebbe Pernille Harder, incoronata nel 2017/18 e nel 2019/20.

Putellas è stata la trascinatrice del Barcellona a centrocampo, vincendo la UEFA Women’s Champions League da capitano e dimostrando anche un'ottima intesa in fase offensiva con Martens. Ha trasformato il rigore del 2-0 per il Barça in finale e ha totalizzato 26 gol a livello di club in tutta la stagione, contribuendo anche alla qualificazione della Spagna a EURO.

Le altre giocatrici della top ten

4 Vivianne Miedema (Arsenal/Olanda) – 32 punti

5 Aitana Bonmatí (Barcelona/Spagna) – 29 punti

6 Caroline Graham Hansen (Barcelona/Norvegia) – 28 punti

7 Sam Kerr (Chelsea/Australia) – 18 punti

= Fran Kirby (Chelsea/Inghilterra/Gran Bretagna) – 18 punti

9 Pernille Harder (Chelsea/Danimarca) – 17 punti

10 Irene Paredes (Paris Saint-German/Francia, ora al Barcelona) – 11 punti

Come sono stati selezionate le giocatrici

Lo UEFA Women's Player of the Year premia le migliori calciatrici di qualsiasi nazionalità che hanno giocato in un club di una nazione UEFA nella scorsa stagione. Per questo premio vengono valutati i risultati nelle competizioni per club e per nazionali.

Le tre finaliste sono state selezionate da una giuria composta dagli allenatori dei club partecipanti agli ottavi di UEFA Women’s Champions League 2020/21, dagli allenatori delle prime 12 nazionali femminili nel ranking UEFA e da 20 giornalisti specializzati in calcio femminile e selezionati dal gruppo ESM. Gli allenatori non potevano votare giocatrici della loro squadra.

Tra le precedenti vincitrici figurano Nadine Angerer (2013), Nadine Kessler (2014), Célia Šašić (2015), Ada Hegerberg (2016), Lieke Martens (2017), Pernille Harder (2018 e 2020) e Lucy Bronze (2019).