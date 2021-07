UEFA Women’s EURO 2022: Show Your Heart

A un anno da UEFA Women’s EURO 2022 è stata presentata Show Your Heart, una nuova campagna promozionale che vuole aumentare al massimo la portata e l'interesse verso la competizione, in programma in Inghilterra dal 6 luglio del prossimo anno.

Show Your Heart presenta al mondo intero la qualità, la grinta, la determinazione e il cuore con cui giocano le calciatrici di più alto livello. La campagna invita anche vecchi e nuovi tifosi a mettere in mostra il loro cuore quando il torneo inizierà il prossimo anno.

Oltre ai contenuti e ai concorsi organizzati per tutto l'anno, i tifosi avranno anche un accesso esclusivo e senza precedenti al calcio femminile grazie alla partecipazione delle migliori giocatrici delle 16 nazioni qualificate.

Tra le partecipanti figurano: Alex Popp (Germania), Alexia Putellas (Spagna), Barbara Bonansea (Italia), Ingrid Engen (Norvegia), Lucy Bronze (Inghilterra), Magdalena Eriksson (Svezia), Marie-Antoinette Katoto (Francia), Nadezhda Smirnova (Russia), Nora Heroum (Finlandia), Pernille Harder (Danimarca), Rachel Furness (Irlanda del Nord), Ramona Bachmann (Svizzera), Sara Björk Gunnarsdóttir (Islanda), Sarah Zadrazil (Austria), Tessa Wullaert (Belgio) e Vivianne Miedema (Olanda).

Presto, la UEFA presenterà anche un avvincente concorso che consentirà ai tifosi di avvicinarsi più che mai al torneo, selezionando 12 super tifosi che rappresenteranno la loro squadra in veste di ambasciatori ufficiali a UEFA Women’s EURO 2022. Tutti gli interessati a diventare ambasciatori dei tifosi a UEFA Women’s EURO 2022 sono invitati a seguire il canale @UEFAWomensEURO per ulteriori dettagli e le modalità di iscrizione.