Date e prezzi biglietti di Women's EURO 2022

Sono stati annunciati i prezzi dei biglietti per UEFA Women's EURO 2022 in Inghilterra. Oltre 700.000 biglietti verranno messi in vendita a metà febbraio per la fase finale che si giocherà dal 6 al 31 luglio del prossimo anno.

In totale 31 partite tra le 16 finaliste si giocheranno in dieci stadi di nove città inglesi. La partita inaugurale si disputerà all'Old Trafford mentre la finale a Wembley. I biglietti partono da 5 sterline per alcuni tagliandi venduti a prezzo ridotto per le partite dei gironi che non coinvolgono l'Inghilterra, mentre il prezzo massimo è di 50 sterline per i biglietti della finale nella categoria più alta.

Oltre mezzo milione di biglietti verranno venduti a 25 sterline o meno, mentre una famiglia composta da quattro persone (due adulti e due bambini sotto i 16 anni) avrà la possibilità di guardare le migliori calciatrici del mondo a sole 30 sterline.

Attualmente il record di presenze per una partita di un UEFA Women's EURO è di 41.301 registrato per la finale del 2013 a Solna, ma battere quel record è ampiamente alla portata dato che la gara d'apertura si disputerà nello stadio del Manchester United. Poi la speranza è che questo record venga battuto nuovamente per la finale: un eventuale tutto esaurito supererebbe infatti l'attuale record europeo per una partita femminile, stabilito proprio a Wembley quando 80.203 persone hanno assistito alla finale del torneo di calcio femminile delle Olimpiadi del 2012.

Le date chiave

Dal 13 luglio al 10 agosto 2021: prevendita organizzata da Visa

Nell'ambito della prevendita, i titolari di una carta Visa avranno l'opportunità di essere tra i primi ad acquistare i biglietti per il torneo, insieme ai tifosi che si pre-registrano ora su UEFA.com/womenseuro/ticketing.

28 ottobre 2021: sorteggio fase finale

Le schede si apriranno dopo il sorteggio.

Metà febbraio 2022: inizio vendita biglietti

I tagliandi andranno messi in vendita.

Dal 6 al 31 luglio 2022: fase finale

Sebbene tutti stiano pianificando di avere gli stadi a capienza piena nell'estate del 2022, una solida politica di rimborso sarà in atto se le partite verranno posticipate, cancellate, avranno una capacità ridotta o verrà introdotto un cambio di sede a causa del COVID.

Una piattaforma di rivendita di biglietti sarà disponibile nel 2022 per i possessori di biglietti da utilizzare per rivendere i loro biglietti al valore nominale prima del torneo ad un altro tifoso. Maggiori informazioni saranno comunicate nei prossimi mesi.