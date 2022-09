Le ultime sui gironi di qualificazione al Mondiale Femminile: Spagna, Danimarca, Norvegia, Francia, Svezia alla fase finale

Le qualificazioni delle squadre europee per la fase finale di Coppa del Mondo FIFA femminile 2023 in Australia e Nuova Zelanda sono in corso e si concluderanno martedì.

Le 51 partecipanti sono state inserite in sei gironi da sei squadre e tre da cinque. Le vincitrici dei nove gironi andranno direttamente alla fase finale, mentre le sei migliori seconde si contenderanno altri due posti riservati alle squadre europee: per qualificarsi, dovranno superare gli spareggi UEFA e uno spareggio interconfederale che si disputerà in Nuova Zelanda dal 17 al 23 febbraio.

Il sorteggio degli spareggi UEFA, al quale partecipano le nove seconde dei gironi, si terrà il 9 settembre alle 13:30 CET con le partite in programma il 6 e 11 ottobre. Le due migliori vincitrici degli spareggi si qualificano direttamente mentre le altre accederanno agli spareggi inter-confederazione.

Il punto della situazione Qualificate:

Danimarca (vincitrice Gruppo E)

Francia (vincitrice Gruppo I)

Germania (vincitrice Gruppo H)

Norvegia (vincitrice Gruppo F)

Spagna (vincitrice Gruppo B)

Svezia (vincitrice Gruppo) Spareggi:

Repubblica d'Irlanda (seconda Gruppo A)

Scozia (seconda Gruppo B) Sicure almeno del secondo posto:

Austria, Inghilterra, Islanda, Italia, Paesi Bassi, Svizzera Possono ancora andare agli spareggi:

Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Galles



Come funziona

Le vincitrici dei nove gironi di qualificazione andranno direttamente alla fase finale in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto 2023.

Le seconde classificate nei gironi partecipano agli spareggi UEFA dal 6 all'11 ottobre.

Agli spareggi, le tre migliori seconde inizieranno direttamente dal secondo turno. Le altre sei seconde disputeranno tre spareggi in gara unica al primo turno il 6 ottobre.

Le tre vincitrici del primo turno e le squadre qualificate direttamente al secondo turno disputeranno spareggi in gara unica l'11 ottobre.

Le due vincitrici degli spareggi con il ranking più alto (in base ai risultati nella fase di qualificazione a gironi e al secondo turno di spareggio) si qualificano per la fase finale.

 L'altra vincitrice agli spareggi disputerà gli spareggi interconfederali dal 17 al 23 febbraio 2023 in Nuova Zelanda.  

Tutte le partite

Svezia qualificata con il pareggio in Irlanda

Gruppo A: Svezia (qualificata), Repubblica d'Irlanda (spareggi), Finlandia, Slovacchia, Georgia

Kosovare Asllani ha pareggiato a 11 minuti della fine regalando alla Svezia l'1-1 contra l'Irlanda ad aprile e il punto che serviva alle scandinave per staccare il biglietto qualificazione. L'Irlanda ha battuto 1-0 la Finlandia giovedì di fronte a un pubblico record casalingo di 6.952 persone a Dublino conquistando un posto agli spareggi della Coppa del Mondo per la prima volta, avvicinandosi a un possibile esordio in una fase finale.

Gruppo B: Spagna (qualificata), Scozia (spareggi), Ucraina, Ungheria, Isole Faroe

Jenni Hermoso ha segnato due gol per la Spagna che ha battuto la Scozia 2-0 ad aprile e si è qualificata con due gare di anticipo. La Scozia è stata confermata agli spareggi dopo le gare di giugno vincendo 4-0 contro l'Ucraina, che ha poi sconfitto 2-0 l'Ungheria.

Gruppo C: Islanda, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Bielorussia, Cipro

L'Islanda ha battuto la Bielorussia per 6-0 venerdì, portandosi a un punto di vantaggio sull'Olanda; le prime in classifica si sfideranno martedì a Utrecht, con le olandesi che avranno bisogno di una vittoria per qualificarsi direttamente. Vivianne Miedema è a un solo gol dal record di Julie Fleeting di 32 gol nelle qualificazioni per i Mondiali (anche se uno solo in più rispetto alla belga Tessa Wullaert).

L'Inghilterra festeggia il gol di Harp in Irlanda del Nord.

Gruppo D: Inghilterra, Austria, Irlanda del Nord, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Lettonia

L'Inghilterra fa otto su otto battendo 5-0 l'Irlanda del Nord ad aprile. Sono cinque i punti di vantaggio sull'Austria che ha battuto 8-0 la Lettonia in vista della sfida di sabato al Wiener Neustadt, quando un punto basterebbe alle neo campionesse d'Europa per qualificarsi al Mondiale. Per l'Irlanda del Nord record di spettatori (15.348) contro l'Inghilterra a Belfast.

Gruppo E*: Danimarca (qualificata), Russia*, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Azerbaigian, Malta

*Russia esclusa

La Danimarca si è qualificata con otto vittorie . La Bosnia ed Erzegovina ha un punto di vantaggio sul Montenegro al secondo posto e vanta una migliore differenza reti negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti. Martedì, la Bosnia ed Erzegovina sarà impegnata in Azerbaigian e andrà agli spareggi con una vittoria, mentre il Montenegro, che deve vincere per avere la possibilità di finire al secondo posto, ospiterà Malta

Tripletta per Ada Hegerberg contro il Kosovo

Gruppo F: Norvegia (qualificata), Belgio, Polonia, Albania, Kosovo, Armenia

Il primo gol in nazionale di Tuva Hansen ha regalato alla Norvegia la vittoria per 1-0 in Belgio venerdì, e assicurando un posto in finale alle campionesse del 1995, al loro debutto guidate da una delle giocatotrici vincitrici in quella Coppa del Mondo, Hege Riise. Il Belgio è secondo, con due punti di vantaggio sulla Polonia, che conquisterà gli spareggi martedì se batterà il Kosovo e le Fiamme Rosse perderanno contro l'Armenia. Tessa Wullaert è la migliore marcatrice del torneo con 15 gol. Un bottino di reti inferiore di un solo gol al record nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile stabilito da Adriana Martín nel 2011 e da Miedema nel 2015, e due al record nelle qualificazioni per gli Europei Femminili UEFA femminile stabilito da Célia Šašić per Women's EURO 2013.

Gruppo G: Italia, Svizzera, Romania, Croazia, Lituania, Moldavia

Venerdì l'Italia ha vinto per 8-0 in Moldavia e la Svizzera ha battuto la Croazia per 2-0, con le due squadre che sono rimaste nelle prime due posizioni in classifica. Il primo posto si deciderà martedì, con l'Italia in vantaggio di due punti, e le Azzurre si qualificheranno direttamente se batteranno la Romania. La Svizzera deve sconfiggere la Moldavia e sperare che l'Italia perda; i testa a testa tra le due squadre sono pari, ma le Azzurre hanno un vantaggio di 11 punti nella differenza reti complessiva.

La Germania è stata battuta dalla Serbia

Gruppo H: Germania (qualificata), Portogallo, Serbia, Turchia, Israele, Bulgaria

La Germania, arrivata alla partita a punteggio pieno, ha subito la prima sconfitta in trasferta nelle qualificazioni dal 17 giugno 1998 perdendo 3-2 in Serbia ad aprile, ma le due volte campionesse hanno conquistato il loro posto alla fase finale con la vittoria per 3-0 in Turchia sabato. Venerdì il Portogallo ha raggiunto il secondo posto grazie alla vittoria per 2-1 in Serbia. Per superarlo martedì, la Serbia dovrà battere Israele e sperare che il Portogallo non batta la Turchia.

Gruppo I: Francia (qualificata), Galles, Slovenia, Grecia, Estonia, Kazakistan

La Francia ha vinto 2-1 in Galles ad aprile e poi Delphine Cascarino ha segnato il gol della vittoria per 1-0 contro la Slovenia che ha assicurato la qualificazione alle Bleues. Il Galles ha messo fine alle speranze della Grecia con una vittoria per 1-0 venerdì, mentre la Slovenia ha sconfitto il Kazakistan per 2-0. Il Galles, che ha due punti di vantaggio sulla Slovenia nella corsa al secondo posto, avrà bisogno solo di un pareggio quando le due squadre si incontreranno martedì a Cardiff per conquistare il debutto agli spareggi.

Statistiche squadre

La Germania spera di rivincere il titolo conquistato nel 2003 e nel 2007

La Norvegia è l'altra squadra europea che ha vinto il titolo mondiale nel 1995.

L'Olanda è arrivata seconda nel 2019.

La Svezia ad agosto 2021 ha vinto la sua seconda medaglia d'argento consecutiva alle Olimpiadi; nel 2019 ha vinto la medaglia di bronzo dopo un secondo posto in Germania nel 2003.

L'Inghilterra vuole dare seguito alla vittoria di Women's EURO imponendosi anche al Mondiale, come fatto dalla Germania nel 2003 e 2007 (la Norvegia ha vinto WEURO nel 1993 e il Mondiale nel 1995 ma EURO era a cadenza biennale quando la Germania ha vinto il titolo europeo nel 1995 arrivando in finale del Mondiale qualche mese dopo in Svezia).

Cipro è all'esordio in Coppa del Mondo femminile.

Il Lussemburgo partecipa alla fase di qualificazione vera e propria per la prima volta.

Date

Fase di qualificazione a gironi

16–21 settembre 2021

21–26 ottobre 2021

25–30 novembre 2021

23 febbraio 2022

7–12 aprile 2022

23–28 giugno 2022

1–6 settembre 2022

Spareggi UEFA

Turno 1: 6 ottobre 2022

Turno 2: 11 ottobre 2022

Fase finale: partecipanti per confederazione

Nazioni ospitanti: 2 (Australia, Nuova Zelanda)

AFC: 5 (Cina, Giappone, Filippine*, Corea del Sud, Vietnam*)

CAF: 4 (Marocco*, Nigeria, Sud Africa, Zambia*)

CONCACAF: 4 (Canada, Costa Rica, Giamaica, Stati Uniti)

CONMEBOL: 3 (Argentina, Brasile, Colombia

UEFA: 11 (Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Spagna, Svezia)

Spareggi interconfederali: 3

*All'esordio

Spareggi interconfederali

È previsto un torneo a 10 squadre in Nuova Zelanda dal 17 al 23 febbraio 2023 per determinare le ultime tre partecipanti alla fase finale.

Partecipanti per confederazione

AFC: 2 (Taipei Cinese, Thailandia)

CAF: 2 (Camerun, Senegal)

CONCACAF: 2 (Haiti, Panama)

CONMEBOL: 2 (Cile, Paraguay)

OFC: 1 (Papua, Nuova Guinea)

UEFA: 1

Le squadre saranno suddivise in tre gironi (due da tre e uno da quattro), con teste di serie decise in base al ranking FIFA. Tutti i gironi verranno disputati come competizioni separate a eliminazione diretta e la vincente andrà alla fase finale. Nei due gironi da tre squadre, una testa di serie andrà direttamente in finale (dopo aver giocato un'amichevole contro la Nuova Zelanda o una nazione ospitante) e affronterà la vincente della semifinale tra le altre due squadre nel girone.