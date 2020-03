Il club dei calciatori europei con più di 200 presenze in nazionale

Nessun calciatore uomo ha raggiunto le 200 presenze in nazionale ma oltre 20 calciatrici donne ci sono riuscite in carriera, di cui sei europee. Vi diciamo tutto su queste ragazze del club dei 200.

214: Birgit Prinz (Germania)

La calciatrice europea con più presenze (in condivisione) è anche quella a detenere il record di gol con 128 marcature, per non parlare del suo palmares fatto di due Coppe del Mondo femminili FIFA, cinque UEFA Women's EURO e due bronzi alle Olimpiadi. Capocannoniere e Calciatrice del Torneo nel Mondiale del 2003, l'attaccante Prinz è stata il pilastro di quella Germania che ha dominato in Europa e spesso nel mondo dal suo esordio nel 1994 fino al ritiro nel 2011. Oggi riveste il ruolo di psicologa dello sport al TSG Hoffenheim.

214: Therese Sjögran (Svezia)

Therese Sjögran è venuta alla ribalta nel Mondiale del 2015 eguagliando il record europeo di presenze della Prinz. Centrocampista infaticabile, ha partecipato a 11 fasi finali in carriera ma è caduta due volte sotto i colpi della Germania di Prinz in due indimenticabili finali: a Women’s EURO 2001 e nella Coppa del Mondo 2003. Oggi ricopre il ruolo di direttore sportivo nei campioni di Svezia dell'FC Rosengård.

210: Katrine Pedersen (Danimarca)

Difensore di ruolo ma centrocampista all'occorrenza, la carriera della Pedersen è iniziata nel 1994 e si è conclusa nel 2013 quando si è ritirata per diventare madre. In carriera ha giocato in Inghilterra, Norvegia, Svezia e Australia mentre con la nazionale danese ha giocato sette fasi finali, di cui la prima nel Mondiale del 1995 ad appena 18 anni. Oggi lavora come insegnante.

204: Patrizia Panico (Italia)

Come Prinz (e la scozzese Julie Fleeting e l'italiana Carolina Morace), Panico ha chiuso la propria carriera in nazionale con più di 100 gol e ha lasciato la maglia azzurra nel 2014 ovvero 18 anni dopo l'esordio, tanto che è stato strano vedere le Azzurre senza lei a guidare l'attacco (e fare gol). Dal 2018 allena l'Under 15 maschile italiana.

203: Gemma Fay (Scozia)

Il portiere con più presenze in assoluto tra uomini e donne, la carriera in nazionale della Fay è durata dal 1998 al 2017. In quel periodo la Scozia è passata da una squadra dell'allora Classe B europea (che gareggiava per la promozione piuttosto che per la qualificazione) a una che ha raggiunto una fase finale di UEFA Women's EURO nel 2017, dove Fay ha giocato la sua ultima partita in nazionale. Oggi è una figura di spicco nella federazione di rugby femminile scozzese.

202 (o 203 se giocherà sabato, da aggiornare): Caroline Seger (Svezia)

Unica calciatrice europea del club dei 200 ancora in attività, e unica a poter ambire al record della Prinz o della sua ex compagna di nazionale Sjögran, la centrocampista Seger ha esordito con la nazionale maggiore svedese nel 2005, partecipando alla sua prima delle quattro fasi finali (fino a ora) di Women’s EURO in quello stesso anno. In carriera ha vinto una medaglia d'argento alle Olimpiadi del 2016 e due bronzi nei Mondiali. Ha partecipato a 11 fasi finali ma questo totale potrebbe crescere ancora di più con le Olimpiadi del 2020 e con UEFA Women’s EURO 2021.