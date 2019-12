ll calendario provvisorio di Women's EURO 2021

É stato annunciato il calendario provvisorio della fase finale di UEFA Women's EURO 2021 che si giocherà in Inghilterra. I padroni di casa daranno il via alla competizione il 7 luglio mentre la finale si disputerà il 1° agosto a Wembley.

All'Inghilterra si uniranno altre 15 nazioni che passeranno dalle qualificazioni in programma fino all'ottobre 2020. I padroni di casa verranno inseriti nel Gruppo A e dopo in uno stadio ancora da confermare, il girone si sposterà nella costa meridionale dove l'Inghilterra giocherà a Brighton & Hove e Southampton.

Il gruppo B si giocherà invece a Milton Keynes e nel nuovo stadio di Brentford nella zona ovest di Londra, mentre il gruppo C nello stadio dello Sheffield United e al Leigh Sports Village. Anche il gruppo D si giocherà tra Yorkshire e Greater Manchester, ovvero a Rotherham e nel Manchester City Academy Stadium.

Le prime due squadre di ogni girone andranno ai quarti di finali che adesso si giocheranno in giorni consecutivi dal 21 al 24 luglio, rispettivamente a Brighton & Hove, Brentford, Wigan & Leigh e Rotherham. La prima semifinale è in programma il 27 luglio a Sheffield, mentre l'altra si giocherà a Milton Keynes il giorno seguente. Il trofeo verrà quindi sollevato a Wembley, dove oltre 80.000 tifosi hanno assistito alla partita valida per l'assegnazione della medaglia d'oro femminile nelle Olimpiadi del 2012, registrando in quell'occasione il record europeo di presenze per una gara di calcio femminile per nazionali.

Gli orari del calcio d'inizio e i dettagli del sorteggio saranno annunciati in un secondo momento.

Gli stadi

Brighton & Hove (Brighton & Hove Community Stadium)

Londra (Brentford Community Stadium e stadio di Wembley – solo la finale)

Manchester (Manchester City Academy Stadium)

Milton Keynes (Stadium MK)

Rotherham (New York Stadium)

Sheffield (Bramall Lane)

Southampton (St Mary's Stadium)

Wigan & Leigh (Leigh Sports Village)

Calendario delle partite: orari d'inizio da confermare

Fase a gironi:

Prima giornata

Mercoledì 7 luglio: Inghilterra - A2 (sede da confermare)

Giovedì 8 luglio: A3 - A4 (Southampton)

Venerdì 9 luglio: B1 - B2 (Milton Keynes), B3 - B4 (Brentford)

Sabato 10 luglio: C1 - C2 (Sheffield), C3 - C3 (Wigan & Leigh)

Domenica 11 luglio: D1 - D2 (Rotherham), D3 - D4 (Manchester)

Seconda giornata

Lunedì 12 luglio: Inghilterra - A3 (Brighton & Hove), A2 - A4 (Southampton)

Martedì 13 luglio: B1 - B3 (Brentford), B2 - B4 (Milton Keynes)

Mercoledì 14 luglio: C1 - C3 (Wigan & Leigh), C2 - C4 (Sheffield)

Giovedì 15 luglio: D1 - D3 (Manchester), D2 - D4 (Rotherham)

Terza giornata

Venerdì 16 luglio: A4 - England (Southampton), A2 - A3 (Brighton & Hove)

Sabato 17 luglio: B4 - B1 (Milton Keynes), B2 - B3 (Brentford)

Domenica 18 luglio: C4 - C1 (Sheffield), C2 - C3 (Wigan & Leigh)

Lunedì 19 luglio: D4 - D1 (Rotherham), D2 - D3 (Manchester)

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale:

Mercoledì 21 luglio: QF1 – Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B (Brighton & Hove)

Giovedì 22 luglio: QF2 – Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A (Brentford)

Venerdì 23 luglio: QF3 – Vincente Gruppo C - Seconda Gruppo D (Wigan & Leigh)

Sabato 24 luglio: QF4 – Vincente Gruppo D - Seconda Gruppo C (Rotherham)

Semifinali:

Martedì 27 luglio: SF1 – Vincente QF3 - Vincente QF1 (Sheffield)

Mercoledì 28 luglio: SF2 – Vincente QF4 - Vincente QF2 (Milton Keynes)

Finale:

Sabato 1° agosto: Vincente SF1 - Vincente SF2 (Wembley)