Chi è qualificato a Women's EURO? Chi può unirsi?

SIVIGLIA, SPAGNA - 23 OTTOBRE: la spagnola Esther Gonzales festeggia il primo gol della squadra nella partita di qualificazione a UEFA Women's EURO 2022 tra Spagna e Repubblica Ceca all'Estadio de La Cartuja, il 23 ottobre 2020 a Siviglia, in Spagna. Le partite in Spagna rimangono senza pubblico per via delle decisioni del Governo sul distanziamento sociale per far fronte all'emergenza sanitaria di Coronavirus (Photo by Fran Santiago/Getty Images)