Bronze, Hegerberg, Henry: chi vincerà?

Giovedì 29 agosto, durante la cerimonia di Montecarlo per il sorteggio di UEFA Champions League, una tra Lucy Bronze, Ada Hegerberg e Amandine Henry verrà scelta come Calciatrice dell'Anno UEFA.

Le tre calciatrici militano tutte nel Lione che nella passata edizione si è aggiudicato la quarta UEFA Women's Champions League consecutiva, e per il secondo anno le tre finaliste provengono da un unico club - come accadde nel 2014 per il Wolfsburg. Ecco il profilo delle tre contendenti.

©Getty Images

Lucy Bronze (difensore, Lione e Inghilterra)

Età: 27

Presenze col club nel 2018/19: 29

Gol col club nel 2018/19: 2

Posizione nel 2018: 5

Posizione nel 2017: 8

Posizione nel 2016: –

Posizione nel 2015: –

Posizione nel 2014: –

Posizione nel 2013: –

Prima calciatrice inglese nelle prime tre posizioni del premio e 13esima in assoluto

Fondamentale nei due triplete del Lyon e nel cammino dell'Inghiterra sino alle semifinali di Coppa del Mondo femminile FIFA

Considerata da molti la miglior terzina destra del calcio femminile

©Sportsfile

Ada Hegerberg(attaccante, Lione)

Età: 24

Presenze col club nel 2018/19: 33

Gol col club nel 2018/19: 29



Posizione nel 2018: 2

Posizione nel 2017: -

Posizione nel 2016: 1

Posizione nel 2015: –

Posizione nel 2014: –

Posizione nel 2013: –

Potrebbe diventare la prima calciatrice a vincere il premio per due volte; è l'unica del Lyon ad aver vinto il premio

Ha segnato una tripletta contro il Barcellona in finale di UEFA Women's Champions League

I suoi 197 gol in 166 partite con l'OL dimostrano tutto il suo talento sotto porta; ha vinto il primo Pallone d'Oro femminile nel 2018

©Sportsfile

Amandine Henry (centrocampista, Lione e Francia)

Età: 29

Presenze col club nel 2018/19: 31

Gol col club nel 2018/19: 8

Posizione nel 2018: 3

Posizione nel 2017: -

Posizione nel 2016: 2

Posizione nel 2015: 2

Posizione nel 2014: –

Posizione nel 2013: –