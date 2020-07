UEFA annuncia un accordo a livello mondiale con Booking.com

UEFA e Booking.com sono orgogliosi di annunciare un accordo di quattro anni a livello globale per tutte le competizioni UEFA per nazionali dal 2018 al 2022. Booking.com diventa così il partner ufficiale di prenotazioni alloggi e attrazioni per tutti gli eventi, compreso UEFA EURO 2020.

Il torneo europeo tuttavia non è che una delle dieci competizioni nelle quali si giocheranno oltre 500 partite nei quattro anni di partnership. Come leader mondiale nei servizi di viaggi, Booking.com è il referente perfetto per i tifosi che vogliono organizzare un viaggio per seguire la propria squadra del cuore. Tramite il portale non solo è possibile trovare oltre 1,4 milioni di alloggi unici per ogni tipo di esigenza, ma anche il meglio di tutto quello che la città ha da offrire.

"Siamo entusiasti di annunciare questa partnership innovativa con Booking.com per le competizioni nazionali UEFA", ha spiegato il direttore marketing UEFA Events SA, Guy-Laurent Epstein. "Il modo in cui la gente organizza i propri viaggi è cambiato drasticamente negli ultimi anni. In questo ambiente in rapida evoluzione, Booking.com si è affermato come leader mondiale di mercato nei servizi di alloggio online, nonché come uno dei più forti mercati digitali del mondo".

"Per milioni di tifosi che seguiranno la propria nazionale durante UEFA EURO 2020, avere un punto d'appoggio lontano dalla propria casa è parte integrante dell'esperienza legata all'evento. Questa partnership porterà questa esperienza a un livello superiore, aiutando i tifosi a pianificare e organizzare facilmente i loro viaggi durante quello che sarà un evento sportivo e culturale incredibile che toccherà 12 città europee", ha concluso.

Pepijn Rijvers, responsabile marketing di Booking.com, ha dichiarato: "Nulla sconfigge l'adrenalina e l'entusiasmo di guardare in diretta la tua squadra nazionale, che tu sia personalmente allo stadio o riunito in casa con amici e famiglia".

"Siamo entusiasti di collaborare con UEFA per i prossimi quattro anni, in quanto la partnership celebra due aspetti che noi e i nostri clienti assolutamente amiamo: il calcio e il viaggio. Insieme, possiamo ispirare più persone a intraprendere un viaggio per vedere la loro squadra preferita e godere di un'esperienza unica".