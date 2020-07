Calciatrice dell'Anno: tutto su Pernille Harder

Essere capitano della tua nazionale con 92 presenze e 47 gol ad appena 24 anni non è cosa di tutti i giorni, e decisamente fuori dal comune è stato il 2016/17 che ha confermato Pernille Harder come una delle migliori calciatrici del mondo.

Titolare della nazionale danese già prima dei 17 anni, Harder è venuta alla ribalta nel campionato svedese da quando nel 2012 si è trasferita al Linköping, e il 2016 è stato l'anno della sua consacrazione definitiva. In quell'anno ha segnato con una media di più di un gol a partita per i campioni di Svezia, conquistandosi così una chiamata dal Wolfsburg.

Titolare con la maglia del suo nuovo club, la Calciatrice Danese dell'Anno 2015 e 2016 ha aiutato il Wolfsburg a vincere campionato e coppa. Poi, a UEFA Women's EURO 2017, ha guidato la Danimarca alla sua prima fase finale giocando in maniera superlativa nei quarti di finale vinti contro la superfavorita Germania, e andando in rete nella finale persa per 4-2 contro i padroni di casa dell'Olanda.

Palmares: campionato svedese (2016), campionato tedesco, Coppa di Germania

Campionato

Linköping 2016

Presenze: 22

Gol: 24

Wolfsburg 2016/17

Presenze: 12

Gol: 6

UEFA Women's Champions League

Presenze: 2

Gol: 0

Assist: 0

UEFA Women's EURO

Presenze: 6

Gol: 1

Assist: 1

