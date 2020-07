Calciatrice dell'Anno: tutto su Marozsán

Dzsenifer Marozsán è la prima calciatrice a essere per tre volte finalista del premio UEFA di Calciatrice dell'Anno, e non c'è da stupirsi dopo averla vista in azione nella vittoria del Lyon in UEFA Women's Champions League.

Terza nelle votazioni del 2014/15 e 2015/16, Marozsán la scorsa estate è passata dall'FFC Frankfurt al Lyon, e ha chiuso la stagione con il 'Triplete' UEFA Women's Champions league, campionato e coppa nazionale. Player of the Match nella finale di UEFA Women's Champions League giocata a Cardiff e vinta ai rigori dal Lyon contro il Paris Saint-Germain, Marozsán è stata votata Calciatrice dell'Anno sia in Francia che in Germania.

Tuttavia, nonostante gli sforzi della regista, la sua Germania si è fermata ai quarti di finale di UEFA Women's EURO 2017, ma l'eroina della finale delle Olimpiadi del 2016, a soli 25 anni, continua a sviluppare quel talento creativo che aveva già dimostrato da ragazzina.

Palmares: UEFA Women's Champions League, campionato francese, Coppa di Francia

Campionato

Presenze: 18

Gol: 4

UEFA Women's Champions League

Presenze: 9

Gol: 3

Assist: 5

UEFA Women's EURO

Presenze: 4

Gol: 1

Assist: 0

Paul Saffer, redattore calcio femminile per UEFA.com: