Giocatrice del Torneo: Lieke Martens

L'esterno olandese Lieke Martens è stata nominata Giocatrice del Torneo di UEFA Women’s EURO 2017 dopo aver guidato la sua nazionale al primo trofeo nella competizione.

La 24enne, che questa estate è passata dal Rosengård al Barcelona, ha conquistato la scena nei minuti iniziali della prima gara contro la Norvegia e ha continuato a dominare la fascia sinistra per tutto il cammino vincente della sua squadra. Ha segnato il gol vittoria nel successo per 2-1 contro il Belgio nella fase a gironi e ha segnato su punizione nella vittoria per 2-0 contro la Svezia ai quarti di finale.

L'olandese ha segnato anche un gol in finale portando in vantaggio le Oranje per la prima volta dopo lo svantaggio iniziale. Autrice anche di due assist, ha vinto il premio Giocatrice del Torneo della commissione tecnica UEFA. Succede alla vincitrice del 2013 Nadine Angerer della Germania.

Osservatori tecnici UEFA: Patricia González (ESP) , Jarmo Matikainen (FIN), Anne Noé (BEL), Hesterine de Reus (NED)