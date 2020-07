Jodie Taylor vince la Scarpa d'Oro adidas di Women's EURO

L'inglese Jodie Taylor ha vinto la Scarpa d'Oro adidas come capocannoniere con un margine di x gol grazie alla sue cinque reti nel cammino verso la semifinale.

La 31enne attaccante dell'Arsenal, al suo debutto a UEFA Women's EURO, ha segnato la prima tripletta alle fasi finali dal 1997 nel successo record per 6-0 dell'Inghilterra contro la Scozia e ha realizzato altre due reti contro Spagna e Francia.

Scarpa d'Oro: Jodie Taylor (Inghilterra) 5 gol, 0 assist, 328 minuti giocati

Scarpa d'Argento: Vivianne Miedema (Netherlands) 4 gol, 0 assist, 536 minuti giocati

Scarpa di Bronzo: Lieke Martens (Olanda) 3 gol, 2 assist, 525 minuti giocati

Dopo i gol segnati, i criteri per distinguere le calciatrici con lo stesso numero di reti sono l'assist e poi i minuti giocati.

Le capocannonieri delle scorse edizioni

2013: Lotta Schelin (Svezia) 5

2009: Inka Grings (Germania) 6

2005: Inka Grings (Germania) 4

2001: Claudia Müller (Germania), Sandra Smisek (Germania) 3

1997: Carolina Morace (Italia), Marianne Pettersen (Norvegia), Angélique Rouhas (Francia) 4

1995: Lena Videkull (Svezia) 3

1993: Susan Mackensie (Danimarca) 2

1991: Heidi Mohr (Germania) 4

All-time (final tournaments only)

Inka Grings (Germania) 10

Heidi Mohr (Germania) 10

Birgit Prinz (Germania) 10

2: Barbara Bonansea (Italia), Lucy Bronze (Inghilterra), Jackie Groenen (Olanda) Pernille Harder (Danimarca), Lieke Martens (Olanda), Shanice van de Sanden (Olanda), Ekaterina Sochneva (Russia), Ellen White (Inghilterra), Sarah Zadrazil (Austria)

See Schelin’s 2013 strike for Svezia against Italia