Tutto ciò che c'è da sapere: finale Women's EURO, Olanda-Danimarca

UEFA.com analizza la sfida tra Danimarca e Olanda, le due squadre rimaste in gara a UEFA Women's EURO 2017 e che lotteranno per diventare campioni d'Europa.

Dove e quando si gioca la finale?

La finale di UEFA Women's EURO 2017 si gioca a Enschede, vicino al confine con la Germania, nello stadio del FC Twente. Calcio d'inizio alle 17:00CET di domenica.

Le dichiarazioni degli allenatori?

Sarina Wiegman, Ct Olanda

"Dalla prima sfida contro la Danimarca, sia noi che loro siamo migliorate. Entrambe le squadre prediligono il possesso palla. Nel primo incontro, noi abbiamo fatto meglio nel primo tempo e loro nella ripresa. Abbiamo continuato a seguire la Danimarca e abbiamo preparato un paio di cose per affrontarle al meglio. Sappiamo che hanno un attacco molto forte. Nadim è molto brava, Pernille Harder è una delle migliori giocatrici del mondo".

Nils Nilesen, Ct Danimarca

"Abbiamo giocato una prima gara molto interessante [la sconfitta per 1-0 dell'Olanda nel girone]. E pensando a questo, in Rocky, nel primo film Apollo Creed ha vinto ma è stato sopreso da Rocky, come noi abbiamo fatto nella ripresa. E noi vogliamo fare come in Rocky 2: in questo secondo episodio Rocky ha vinto".

Come sono arrivate fin qui?

DANIMARCA

Fase a gironi

1-0 Belgio, 0-1 Olanda, 1-0 Norvegia (seconda nel Gruppo A)

Quarti di finale

2-1 Germania

Semifinali

0-0 Austria (3-0 ai rigori)

OLANDA

Fase a gironi

1-0 Norvegia, 1-0 Danimarca, 2-1 Belgio (prima nel Gruppo A)

Quarti di finale

2-0 Svezia

Semifinali

3-0 Inghilterra

I precedenti risultati a Women's EURO?

DANIMARCA

Semifinali 1984, 1991, 1993, 2001, 2013 (terza nel 1991, 1993)

OLANDA

Semifinali 2009

Si sono incontrate in precedenza nella competizione?

Danimarca - Olanda

Women's EURO 2017, fase a gironi

20/07/2017 Olanda - Danimarca 1-0

Women's EURO 2009, fase a gironi

29/08/2009 Danimarca - Olanda 1-2

Women's EURO 2005, qualificazioni

18/10/2003 Danimarca - Olanda 3-0

29/09/2004 Olanda - Danimarca 1-5

Women's EURO 1991, quarti di finale

25/11/1990 Danimarca - Olanda 0-0

08/12/1990 Olanda - Danimarca 0-1

Women's EURO 1984, qualificazioni

13/10/1982 Olanda - Danimarca 2-1

29/10/1983 Danimarca - Olanda 2-0

Quali sono le altre finaliste?

Le precedenti finaliste

Germania V8 S0

Norvegia V2 S4

Svezia V1 S3

Inghilterra V0 S2

Italia V0 S2