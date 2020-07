Italia, Bertolini nuovo Ct

Sarà Milena Bertolini a guidare la nazionale italiana femminile al posto di Antonio Cabrini, che lascia l'incarico dopo cinque anni. L'ex difensore della Juventus, vincitore del Mondiale del 1982 da calciatore, era subentrato nel 2012 a Pietro Ghedin.

Dopo un'ottima carriera da calciatrice, Bertolini si è messa in luce anche per le sue doti di allenatrice e ha conquistato complessivamente tre volte lo Scudetto, tre la Coppa Italia e quattro la Supercoppa italiana sulle panchine di Verona, Reggiana e Brescia.

Cabrini lascia dopo cinque anni ©Getty Images

Sei volte vincitrice della 'Panchina d’Oro' del calcio femminile, la 51enne emiliana non ha nascosto tutta la sua gioia e l'emozione per il traguardo raggiunto: "Allenare la nazionale vuol dire coronare un sogno - ha spiegato - e da oggi mi metterò al lavoro con l’impegno e la passione che hanno sempre caratterizzato la mia carriera, in campo e in panchina".

"Abbiamo di fronte una sfida difficile, quella di riportare nel 2019 l’Italia al Mondiale dopo 20 anni, ma sono sicura che siamo in grado di poterla vincere", ha concluso. Le Azzurre hanno da pochi giorni concluso l'Europeo femminile UEFA in Olanda dopo l'ultimo posto nel Gruppo B della fase a gironi.