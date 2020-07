Esther Staubli per la finale di UEFA Women's EURO 2017

La svizzera Esther Staubli sarà l'arbitro della finale di domenica di UEFA Women's EURO 2017 tra Olanda e Danimarca a Enschede.

E' l'ultimo grande appuntamento per la 37enne, che nel 2015 aveva diretto la finale di UEFA Women's Champions League a Berlino tra FFC Frankfurt e Paris Saint-Germain.

Staubli sarà coadiuvata dalla croata Sanja Rodjak Karšić e dalla svizzera Belinda Brem. La tedesca Bibiana Steinhaus sarà quarto ufficiale, con la connazionale Katrin Rafalski assistente arbitrale di riserve.

Ex calciatrice, Staubli è diventata fischietto internazionale nel 2006 e ha arbitrato a UEFA Women's EURO 2009 e 2013, così come al Mondiale femminile FIFA 2015. Ha anche diretto partite in Challenge League, seconda divisione svizzera maschile.

Il team arbitrale di UEFA Women's EURO 2017

Belinda Brem, Esther Staubli, Sanja Rodjak Karšic ©Sportsfile

Arbitro: Esther Staubli (SUI)

Assistenti: Belinda Brem (SUI), Sanja Rodjak Karšić (CRO)

Quarto ufficiale: Bibiana Steinhaus (GER)

Assistente arbitrale di riserva: Katrin Rafalski (GER)

Precedenti arbitri nelle finali a UEFA Women's EURO

2013: Germania 1-0 Norvegia – Cristina Dorcioman (ROU)

2009: Germania 6-2 Inghilterra – Dagmar Damková (CZE)

2005: Germania 3-1 Norvegia – Alexandra Ihringová (SVK)

2001: Germania 1-0 Svezia – Nicole Petignat (SUI)

1997: Germania 2-0 Italia – Gitte Lyngo-Nielsen (DEN)

1995: Germania 3-2 Svezia – Ilkka Koho (FIN)

1993: Norvegia 1-0 Italia – Alfred Wieser (AUT)

1991: Germania 3-1 Norvegia – James McCluskey (SCO)

1989: Germania 4-1 Norvegia – Carlos Silva Valente (POR)

1987: Norvegia 2-1 Svezia – Eero Aho (FIN)