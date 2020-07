Tutto esaurito per la finale di UEFA Women's EURO 2017

La finale di UEFA Women's EURO 2017 tra Danimarca e Olanda, in programma domenica a Enschede, ha fatto registrare il tutto esaurito.

Gli ultimi biglietti per l’incontro, che si gioca alle 17 a circa 470 km dal confine danese, sono stati acquistati venerdì mattina.

Tutte e sei le partite che hanno visto in campo le padrone di casa sono andate sold out. In particolare, i 27.093 spettatori di giovedì a Enschede hanno segnato il record di affluenza per una semifinale degli Europei femminili.