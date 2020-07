Olanda-Danimarca: statistiche della finale Women's EURO

• Olanda e Danimarca sono la sesta e settima nazione diversa a raggiungere la finale. Chi vincerà sarà la quarta differente nazione ad aggiudicarsi il titolo.

• Chi ha vinto in passato: Germania (otto volte), Norvegia (due), Svezia (una). La Germania è stata la squadra campione in carica dal 1995, e non potrà difendere il titolo dopo la sconfitta dei quarti di finale con la Danimarca.

Verso la finale

• L'Olanda ha battuto la Danimarca 1-0 nella fase a gironi grazie al rigore di Sherida Spitse che è bastato per vincere e passare come prima del Gruppo A.

• Prima di quella gara, l'Olanda aveva sconfitto la Norvegia per 1-0 e poi il Belgio per 2-1, passando a punteggio pieno nel Gruppo A. Nei quarti di finale le olandesi hanno battuto la Svezia per 2-0, mentre nella semifinale a Enschede si sono imposte per 3-0 sull'Inghilterra.

• La Danimarca ha invece iniziato il girone battendo il Belgio 1-0 e l'ha chiuso con un altro 1-0 questa volta ai danni della Norvegia. Dopo la straordinaria rimonta per 2-1 sulla Germania, le danesi hanno vinto 3-0 ai rigori contro l'Austria dopo aver chiuso i tempi regolamentari sullo 0-0.

Scontri diretti

• Le due squadre si sono affronatate in partite ufficiali nella fase a gironi di UEFA Women's EURO 2009; in quella competizione l'Olanda si è imposta per 2-1 scavalcando gli avversari nella corsa ai quarti di finale.

• Nei sette precedenti ufficiali, la Danimarca ha vinto quattro volte mentre l'Olanda tre, tutte in partite di UEFA Women's EURO.

• Le due nazionali si sono affrontate nelle qualificazioni della prima edizione della competizione (nel 1984); in quell'occasione la Danimarca ha perso 2-1 in Olanda, salvo poi vincere 2-0 nell'ultima partita e passare come prima del girone. Anche il Belgio era nello stesso girone.

• Amichevoli comprese, le due nazionali si sono affrontate 21 volte. La Danimarca ha vinto 11 volte, mentre l'Olanda sei. Quattro i pareggi. Il bilancio delle reti è 32-13 per la Danimarca.

• L'incrocio più recente prima della fase finale risale alle due amichevoli di gennaio 2016 giocate a Belek, in Turchia, dove l'Olanda ha vinto 2-0 e 2-1.

• Nella prima delle due amichevoli, Lieke Martens e la subentrante Shanice van de Sanden sono andate in gol negli ultimi 20 minuti.

• Tre giorni dopo, Danielle van de Donk ha segnato il gol decisivo nei minuti di recupero dopo che Sanne Troelsgaard all'88' aveva pareggiato il vantaggio di Vivianne Miedema.

Incroci tra calciatrici

• La centrocampista olandese, Jackie Groenen, è compagna della danese Cecilie Sandvej nell'FFC Frankfurt.

• Martens, prima di passare al Barcellona, è stata compagna delle danesi Sofie Junge Pedersen, Troelsgaard e Simone Boye Sørensen al Rosengård.

• L'Olanda è la seconda nazione ospitante a raggiungere la finale dall'introduzione della fase a gironi risalente al 1997; la Germania ha invece vinto il titolo nel 2001 da padrone di casa.

Bilancio delle squadre ai calci di rigore

Olanda

2009 quarti di finale: V5-4 - Francia



Danimarca

2017 semifinale: V3-0 - Austria

2013 semifinale: S2-4 - Norvegia

2013 quarti di finale: V4-2 - Francia

1991 semifinale: S7-8 - Norvegia

• Solo una finale è andata ai rigori: la prima edizione del 1984 l'ha infatti vinta per 4-3 ai rigori la Svezia ai danni dell'Inghilterra nella finalissima di Luton dopo che entrambe avevano vinto 1-0 in casa.

Altri titoli UEFA

Olanda: UEFA EURO (1988), U21 EURO (2006, 2007), U17 EURO (2011, 2012), WU19 EURO (2014)



• L'Olanda ha battuto la Spagna per 1-0 con un gol di Miedema, aggiudicandosi a Oslo il titolo EURO WU19 del 2014. Dominique Janssen, Jill Roord e Miedema sono tutte partite titolari in quella gara. Miedema ha segnato sei gol nella fase finale.

• Danimarca: UEFA EURO (1992), WU18 EURO (1998)