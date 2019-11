Il sorteggio dei quarti e delle semifinali di UEFA Women's Champions League si è svolto oggi a Nyon e ha decretato le seguenti sfide.

Sorteggio quarti (24/25 marzo & 1/2 aprile)

Atlético Madrid (ESP) - Barcelona (ESP)

Lyon (FRA, holders) - Bayern München (GER)

Glasgow City (SCO) - Wolfsburg (GER)

Arsenal (ENG) - Paris Saint-Germain (FRA)

Sorteggio semifinali (25/26 aprile & 2/3 maggio)

1: Arsenal/Paris - Lyon/Bayern

2: Glasgow/Wolfsburg - Atlético/Barcelona

Finale (Viola Park, Vienna: 24 maggio)

Vincitrice semifinale 2 -v Vincitrice semifinale 1

Procedura sorteggio

Il sorteggio dei quarti di finale non prevedeva limitazioni. In qualsiasi caso, la squadra estratta per prima gioca la gara di andata in casa

Per il sorteggio delle semifinali sono stati preparati quattro bussolotti: Vincente quarto di finale 1, Vincente quarto di finale 2 e così via. Il sorteggio non prevedeva limitazioni, come ai quarti di finale

Si è tenuto inoltre al sorteggio della squadra di casa pro forma in finale tra la vincente della semifinale 1 e la vincente della semifinale 2

Contendenti

Arsenal (ENG)

Miglior risultato in passato: vincitrice (2006/07)

Record ai quarti: V6 S6

In breve: partecipa per la 13esima volta ai quarti, un record, dopo cinque stagioni fuori dall'Europa

Atlético Madrid (ESP)

Miglior risultato in passato: per la prima volta ai quarti

In breve: campione di Spagna, ha eliminato agli ottavi di questa stagione il Manchester City dopo averlo sconfitto ai sedicesimi del 2018/19

Barcelona (ESP)

Miglior risultato in passato: finale (2018/19)

Record ai quarti: V2 S3

In breve: quinto quarto di finale consecutivo, nella scorsa stagione è stata la prima squadra della storia ad arrivare in finale

Bayern München (GER)

Miglior risultato in passato: semi-finals (2018/19)

Record ai quarti: V1 S1

In breve: unica partecipante tedesca a non aver vinto la competizione, l'austriaca Carina Wenninger spera di arrivare in finale nel suo Paese

Glasgow City (SCO)

Miglior risultato in passato: quarti di finale (2014/15)

Record ai quarti: V0 S1

In breve: ha da poco conquistato il 13esimo titolo scozese di fila, eguagliando il risultato del Lione in Francia

Lione (FRA, campioni in carica)

Miglior risultato in passato: winners (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19)

Record ai quarti: V10 S0

In breve: Due nuovi record raggiunte negli ottavi di finale, prima squadra a giocare 100 partite in questa competizione e Ada Hegerberg capocannoniere di tutti i tempi con 53 gol

Paris Saint-Germain (FRA)

Miglior risultato in passato: finalista (2014/15, 2016/17)

Record ai quarti: V3 S1

In breve: la scorsa stagione è stato eliminato ai quarti dal Chelsea con un gol in pierno recupero

Wolfsburg (GER)

Miglior risultato in passato: vincitrice (2012/13, 2013/14)

Record ai quarti: V5 S2

In breve: ha battuto il Lyon nella finale inaugurale del 2013, ma ha perso contro la squadra francese nelle ultime 4 stagione, in finale nel 2016 e 2018 e ai quarti nel 2017 e 2019

Date

Quarti di finale: 24/25 marzo e 1/2 aprile 2020

Semifinali: 25/26 aprile e 2/3 maggio 2020

Finale (Viola Park, Vienna): 24 maggio 2020