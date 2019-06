Ben 62 squadre (un record) provenienti da 50 federazioni diverse partecipano all'edizione 2019/20 di UEFA Women's Champions League e 40 di loro disputeranno il turno di qualificazione ad agosto.

Gironi turno di qualificazione (7–13 agosto)

Gruppo 1 : SFK 2000 Sarajevo (BIH, squadra organizzatrice), Breidablik (ISL), ASA Tel-Aviv University, ŽFK Dragon 2014 (MKD)

Gruppo 2 : Universitatea Olimpia Cluj (ROU) , NSA Sofia (BUL), Breznica Pljevlja (MNE, squadra organizzatrice), Mitrovica (KOS)

Gruppo 3 : Hibernian (SCO), Pomurje Beltinci (SVN, squadra organizzatrice), Cardiff Met (WAL), FC Nike (GEO)

Gruppo 4 : FC Minsk (BLR) , Kharkiv (UKR, squadra organizzatrice), ŽNK Split (CRO), Bettembourg (LUX)

Gruppo 5 : ŽFK Spartak (SRB) , Ferencváros (HUN), Slovan Bratislava (SVK, squadra organizzatrice), Agarista - SS Anenii Noi (MDA)

Gruppo 6 : BIIK-Kazygurt (KAZ), PK-35 Vantaa (FIN), Flora Tallinn (EST, squadra organizzatrice), EBS/Skála (FRO)

Gruppo 7 : Apollon LFC (CYP), Sturm Graz (AUT), Braga (POR), Rīgas Futbola skola (LVA, squadra organizzatrice)

Gruppo 8 : LSK Kvinner (NOR), PAOK (GER), Anderlecht (BEL, squadra organizzatrice), Linfield (NIR)

Gruppo 9 : FC Twente (NED, squadra organizzatrice), Górnik Łęczna (POL), Beşiktaş (TUR), Alashkert (ARM)

Gruppo 10 : Gintra Universitetas (LTU, squadra organizzatrice), Vllaznia (ALB), Wexford Youths (IRL), Birkirkara (MLT)

Le vincitrici dei gironi ai uniscono alle 22 squadre ammesse di diritto ai sedicesimi di finale

Esordienti: Braga, ŽNK Split, Beşiktaş, Flora Tallinn, FC Nike, Alashkert (the first Armenian entrants since College Yerevan in the inaugural 2001/02 edition)

L'LSK ha raggiunto i quarti di finale la passata stagione e il B reidablik ci è riuscito nel 2006/07

Calendario del torneo

Sorteggio turno di qualificazione: 21 giugno 2019, Nyon

Turno di qualificazione: 7, 10 e 13 agosto 2019

Sorteggio sedicesimi di finale: 16 agosto 2019, Nyon

Sedicesimi di finale: 11/12 e 25/26 settembre 2019

Sorteggio ottavi di finale: 30 settembre 2019, Nyon

Ottavi di finale: 16/17 e 30/31 ottobre 2019

Sorteggio quarti di finale e semifinali: 8 novembre 2019, Nyon

Quarti di finale: 24/25 marzo e 1/2 aprile 2020

Semifinali: 25/26 aprile e 2/3 maggio 2020

Finale (Viola Park, Vienna): 24 maggio 2020

Lista d'accesso completa con i coefficienti



Qualificate ai sedicesimi

1 Lyon (FRA, detentori) 129.865

2 Wolfsburg (GER) 112.575

3 Paris Saint-Germain (FRA) 99.865

4 Barcelona (ESP) 91.160

5 Bayern München (GER) 67.575

6 Slavia Praha (CZE) 59.870

7 Manchester City (ENG) 59.655

8 Brøndby (DEN) 50.045

9 Fortuna Hjørring (DEN) 47.045

10 FC Zürich (SUI) 44.230

11 Glasgow City (SCO) 34.085

12 Atlético Madrid (ESP) 33.160

13 Sparta Praha (CZE) 32.870

14 Fiorentina (ITA) 26.890

15 St. Pölten (AUT) 20.270

16 Arsenal (ENG) 17.655

17 Piteå (SWE) 17.655

18 Göteborg (SWE) 17.655

19 Juventus (ITA) 14.890

20 Ryazan-VDV (RUS) 14.580

21 Lugano (SUI) 10.230

22 Chertanovo (RUS) 8.580

Come funzionava il sorteggio



• I campioni in carica del Lyon, i due migliori club degli otto paesi più in alto nel ranking (lista che include il Lyon) e i campioni delle nazioni all'11° e 12° posto (Scozia e Austria) nel ranking per coefficiente club per nazione, si qualificano di diritto ai sedicesimi di finale, come previsto dalla lista d'accesso.

• Le altre 40 entranti (i vice campioni di Scozia e Austria, e i campioni delle rimanenti 38 federazioni) si affronteranno nel turno di qualificazione, che si giocherà dal 7 al 13 agosto, per i 10 rimanenti posti dei sedicesimi.

• Per il sorteggio del turno di qualificazione, le squadre saranno suddivise in quattro fasce in base al coefficiente, e ciascuno dei dieci gruppi conterrà una squadra per fascia.

• Dieci club sono stati designati per ospitare le gare: Gintra Universitetas, FC Twente, SFK 2000 Sarajevo, Kharkiv, Pomurje Beltinci, Anderlecht, Slovan Bratislava, Breznica Pljevlja, Flora Tallinn e Rīgas Futbola skola. Queste squadre verranno sorteggiate per prime da un'urna a parte e posizionate nel girone a seconda della fascia di appartenenza.

• L'LSK Kvinner, arrivato ai quarti nella passata edizione, più i volti noti della competizione, BIIK-Kazygurt e Gintra Universitetas, saranno teste di serie nei sedicesimi di finale se dovessero qualificarsi, così come lo sarebbero Twente, Apollon LFC e ŽFK Spartak.

• Braga, ŽNK Split, Beşiktaş, Flora Tallinn, FC Nike e Alashkert (prime entranti armene dopo il College Yerevan nell'edizione inaugurale del 2001/02) sono tutti all'esordio nel turno di qualificazione.

• Le dieci vincitrici dei gironi di qualificazione accederanno al sorteggio dei sedicesimi di finale del 16 agosto, mentre le doppie sfide a eliminazione diretta inizieranno a settembre.

Fasce

Urna 1 (squadre organizzatrici)

Gintra Universitetas (LTU) coefficient 27.930 – 1

FC Twente (NED) 26.900 – 1

SFK 2000 Sarajevo (BIH) 15.690 – 1

Kharkiv (UKR) 11.800 – 2

Pomurje Beltinci (SVN) 9.640 – 2

Anderlecht (BEL) 5.465 – 3

Slovan Bratislava (SVK) 2.990 – 3

Breznica Pljevlja (MNE) 1.995 – 3

Flora Tallinn (EST) 1.485 – 3

Rīgas Futbola skola (LVA) 1.330 – 4

Urna 2 (posizione 4 nei gironi)

Birkirkara (MLT) 0.830

EBS/Skála (FRO) 0.825

Linfield (NIR) 0.660

Mitrovica (KOS) 0.330

Agarista - SS Anenii Noi (MDA) 0.165

ŽFK Dragon 2014 (MKD) 0.000

Bettembourg (LUX) 0.000

FC Nike (GEO) 0.000

Alashkert (ARM) 0.000

Urna 3 (posizione 3 nei gironi)

Wexford Youths (IRL) 6.305

ASA Tel-Aviv University (ISR) 3.650

Braga (POR) 3.630

Cardiff Met (WAL) 3.325

ŽNK Split (CRO) 2.970

Beşiktaş (TUR) 2.475

Urna 4 (posizione 2 nei gironi)

Sturm Graz (AUT) 11.270

PAOK (GER) 10.965

Breidablik (ISL) 10.930

PK-35 Vantaa (FIN) 8.635

Górnik Łęczna (POL) 7.940

Ferencváros (HUN) 7.465

Vllaznia (ALB) 7.315

NSA Sofia (BUL) 6.650

Urna 5 (posizione 1 nei gironi)

LSK Kvinner (NOR) 42.205

BIIK-Kazygurt (KAZ) 34.580

Apollon LFC (CYP) 20.270

ŽFK Spartak (SRB) 17.955

FC Minsk (BLR) 16.625

Universitatea Olimpia Cluj (ROU) 15.960

Hibernian (SCO) 13.085