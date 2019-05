Lione e Barcellona in finale di #UWCL

©Getty Images

Il Barcellona diventa la prima finalista spagnola

Il Lione supera il Chelsea e va a caccia del quarto titolo di fila



Finale: 18 maggio 2019, Ferencváros Stadium, Budapest

Barcelona - Bayern München 1-0 (tot: 2-0)



Il Barcellona diventa la prima squadra spagnola finalista davanti a un pubblico record di 12.764 persone. Il capitano del Bayern Melanie Leupolz colpisce la traversa dalla distanza nel primo tempo, ma poco dopo l'intervallo Gina Lewandowski stende Lieke Martens e Mariona Caldentey trasforma il rigore del Barcellona. A 20 minuti dal termine, l'autrice del gol all'andata Kheira Hamraoui viene espulsa per doppia ammonizione, ma il risultato non cambia più.



Chelsea - Lyon 1-1 (tot: 2-3)

Le campionesse in carica rimangono in corsa per il sesto titolo - il quarto consecutivo - dopo aver eliminato il Chelsea davanti a un pubblico record di 4.670 – la gara più vista in Inghilterra a questo livello che non sia una finale.

Il Lyon passa avanti dopo pochi minuti con Eugénie Le Sommer, che segna la sua 42esima rete europea, eguagliando il record per un singolo club detenuto da Camille Abily, il cui record assoluto di 81 presenze viene eguagliato da Wendie Renard. La punizione di Ji So-Yun consente al Chelsea di pareggiare poco dopo la mezz'ora. I Blues lottano nella ripresa: Karen Carney colpisce la traversa, ma in finale vola il Lyon.

Lione-Chelsea 2-1



Lyon Il Lione è passato in vantaggio prima della mezz'ora, grazie al tiro di Delphine Cascarino deviato nella propria rete da Magdalena Ericsson. Otto minuti dopo, Amandine Henry ha raddoppiato. Poco prima dell'intervallo il rigore di Fran Kirby è stato parato da Sarah Bouhaddi.

A 18 minuti dal termine Erin Cuthbert ha trovato un gol da fuori area per regalare al Chelsea una rete in trasferta. I 22,911 tifosi sono il pubblico più grande mai registrato in una partita di questa competizione che non fosse la finale.

Bayern München-Barcelona 0-1

Vicky Losada ha colpito una traversa nel primo tempo, ma il Barcellona è passato in vantaggio grazie a Kheira Hamraoui. Sara Däbritz ha poi colpito la traversa al 90esimo, per il disappunto dei tifosi di casa.

I biglietti possono essere acquistati a questo link: https://meccsjegy.mlsz.hu/budapest2019final

Prezzi:

Posti laterali

Adulti: 1,000 HUF (€3.13)

Under 16: 700 HUF (€2.20)

Disabili: Gratis (1,000 HUF per accompagnatori)



Dietro le porte

Adulti: 700 HUF (€2.20)

Under 16: 500 HUF (€1.55)

COMPRA I BIGLIETTI ORA