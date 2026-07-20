Primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League: in finale le esordienti Wrexham, Mġarr United
lunedì 20 luglio 2026
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Le esordienti Wrexham e Mġarr United sono tra le squadre che si sono qualificate nella finale del primo turno di qualificazione di sabato.
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Wrexham e Mġarr United, all'esordio in UEFA Women's Champions League, sono tra le vincitrici delle semifinali di mercoledì del primo turno di qualificazione che ha dato il via all'edizione 2026/27. Le finali si giocheranno sabato.
In totale, 19 squadre sono partite dal primo turno di qualificazione e partecipano a cinque mini-tornei a eliminazione diretta, con le semifinali giocate mercoledì e le finali per il primo e il terzo posto in programma sabato.
Il Wrexham è diventata la prima squadra gallese in assoluto a superare una fase di una competizione UEFA per club femminili, vincendo in rimonta contro il Pyunik per 4-2, qualificandosi così alla finale contro le lettoni del Riga FC. Nell’unico mini-torneo a tre squadre, le maltesi del Mġarr United hanno sconfitto il Flora e ora affronteranno le slovacche dello Spartak Myjava.
Il Neftçi è diventata la prima squadra dell’Azerbaigian a superare un turno di una competizione UEFA per club femminili dal 2003/04, battendo ai rigori il Budućnost; le azere affronteranno in finale le greche del PAOK.
Si sono qualificati in finale anche le bulgare del Ludogorets e le kosovare del Mitrovica nel mini-torneo 2, nonché l’Athlone Town della Repubblica d’Irlanda e lo Czarni Sosnowiec della Polonia polacco nel mini-torneo 4.
Format qualificazioni
Le cinque vincitrici delle finali di sabato accedono al percorso Campioni del secondo turno di qualificazione, che prevede anch'esso mini-tornei dal 4 all'8 agosto ed è già stato sorteggiato.
Le 11 vincitrici del secondo turno di qualificazione accedono al terzo turno, al quale partecipano direttamente sette squadre. Le vincitrici delle nove sfide del terzo turno di qualificazione raggiungeranno le nove squadre già qualificate direttamente alla fase campionato.
Calendario e risultati primo turno di qualificazione
Orari in CET
Mini-torneo 1 (club ospitante: PAOK)
Mercoledì 22 luglio
Semifinali
Neftçi - Budućnost 0-0 (dts, vittoria Neftçi 4-3 dcr)
PAOK - Hapoel Jerusalem 3-1
Sabato 25 luglio:
Finale terzo posto
Budućnost - Hapoel Jerusalem (10:00)
Finale
PAOK - Neftçi (17:30)
Mini-torneo 2 (club ospitante: Mitrovica)
Mercoledì 22 luglio
Semifinali
KÍ Klaksvík - Ludogorets 0-3
Mitrovica - Zimbru Chişinău 10-0
Sabato 25 luglio:
Finale terzo posto
KÍ Klaksvík - Zimbru Chişinău (16:30)
Finale
Mitrovica - Ludogorets (20:00)
Mini-torneo 3 (club ospitante: Wrexham)
Mercoledì 22 luglio
Semifinali
Glentoran - Riga FC 1-4
Pyunik - Wrexham 2-4
Sabato 25 luglio:
Finale terzo posto
Glentoran - Pyunik (13:00)
Finale
Riga FC - Wrexham (19:00)
Mini-torneo 4 (club ospitante: Czarni Sosnowiec)
Mercoledì 22 luglio
Semifinali
Athlone Town - Skopje 2014 4-0
Czarni Sosnowiec - WFC Nike 7-1
Sabato 25 luglio:
Finale terzo posto
WFC Nike - Skopje 2014 (11:00)
Finale
Athlone Town - Czarni Sosnowiec (18:00)
Mini-torneo 5 (club ospitante: Spartak Myjava)
Mercoledì 22 luglio
Semifinale
Flora - Mġarr United 0-4
Sabato 25 luglio:
Finale
Spartak Myjava - Mġarr United (19:00)
Le vincitrici delle finali dei mini tornei seguono il percorso Campioni del secondo turno di qualificazione .
Guida alle squadre
- Hapoel Gerusalemme, Mġarr United, Wrexham e Zimbru sono all'esordio in competizioni europee.
- Il KÍ ha partecipato per la 23ª volta; solo l’SFK 2000 Sarajevo (24), che ha esordito nel secondo turno di qualificazione, ha preso parte a un numero maggiore di edizioni.